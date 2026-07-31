En Ceuta hay una crisis migratoria y territorial: ¿por qué es de España si está en África?

Miles de migrantes cruzaron desde Marruecos hacia el enclave español de Ceuta, en el norte de África. Foto: AFP - ABDEL MAJID BZIOUAT

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Junto a Melilla, Ceuta es de los pocos territorios de la Unión Europea que se ubica en África continental, lo que ha desatado crisis diplomáticas y migratorias, como la de esta semana luego de que ingresaran más de 50.000 personas de forma irregular desde Marruecos y de que unas 34 fallecieran.

Esas dos ciudades han pertenecido a España desde hace 500 años, pero los marroquíes las han reivindicado como propias desde su independencia, en 1956. Ahora bien, la ley internacional no las considera colonias y la ONU respalda que son provincias españolas, se lee en la BBC.

Ceuta pertenece a España desde el siglo XVII. Fue uno de los principales puertos del mundo islámico y estuvo controlado por dinastías bereberes y árabes. Sin embargo, fue conquistada por Portugal en el año 1415. Más de 100 años después, en 1580, Portugal y España se unieron en la dinastía que se conoció como la Unión Ibérica. Cuando eso se disolvió en 1640, España se quedó con ese territorio.

Tanto Ceuta como Melilla fueron claves en el interés expansionista de España, pues controlar la entrada al mar Mediterráneo a través del estrecho de Gibraltar era una prioridad estratégica, detalló el historiador Manuel Torres Soriano, de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, al medio británico: “Adquirieron mucho valor por su cercanía a la península”. De hecho, Ceuta ha sido clave en el flujo comercial y de personas entre ambas orillas.

El aspecto militar también es de relevancia, pues Ceuta y Melilla se convirtieron en el centro del control colonial de España en Marruecos. De ahí que el Ejército español enviara allí sus mejores tropas. Ahora bien, desde su independencia, Marruecos pide que se ponga fin a la ocupación española de esos dos territorios. Madrid, sin embargo, no ha mostrado interés en negociar eso.

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