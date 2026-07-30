Delcy Rodríguez a Time: “El error de Maduro fue no haber sido más abierto geopolíticamente”

Han pasado casi siete meses desde que Delcy Rodríguez asumió como la líder del Palacio de Miraflores, bajo la presión de Estados Unidos. Foto: AFP - LUCAS AGUAYO

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La líder chavista, Delcy Rodríguez, habló en entrevista con la revista Time sobre cómo vivió el 3 de enero, cuando Estados Unidos llevó a cabo el ataque con el cual fue derrocado Nicolás Maduro, sobre su relación con el presidente Donald Trump y el futuro económico de Venezuela, entre otros temas más.

Han pasado casi siete meses desde que ella asumió como la líder del Palacio de Miraflores, bajo la presión de Washington, mientras su antecesor está preso bajo cargos de narcotráfico en Nueva York, con fecha de inicio del juicio para el 1.º de junio de 2027, como se conoció hace pocos días.

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Según declaró Rodríguez a la revista, “el 3 de enero marcó un punto de inflexión para Venezuela (...). Lo primero que cambió fue el panorama político”. Además, enfatizó que no sabía con antelación del ataque estadounidense, como algunas voces lo han sugerido.

Dijo, además, que el mayor error que cometió Maduro fue que “debimos haber sido más abiertos geopolíticamente”. Con ello justificó el avance “hacia una nueva relación con Estados Unidos” y reconoció que “las relaciones internacionales de Venezuela deberían ser más abiertas y diversificadas”.

Se refirió a la ley de amnistía y aseguró que “nadie es encarcelado por sus creencias políticas”, a pesar de que organizaciones sociales, como Foro Penal, han seguido de cerca la problemática de los presos políticos, incluso después de las elecciones del 28 de julio de 2024.

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Ante la pregunta que le hizo el reportero Eric Cortellessa sobre cuándo serán las elecciones, Rodríguez respondió: “Venezuela las celebrará cuando esté preparada”. Para ello, se necesitará, según ella, de “que todos los actores políticos del país lleguen a un entendimiento y podamos decirle a la nación que, como políticos, estamos listos”. Ahora bien, no fue muy clara sobre María Corina Machado, ni sobre su regreso o la posibilidad de que se presente como candidata.

Más allá de responder sobre la apertura a la inversión privada, que está detrás de la reforma que impulsó a la Ley de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez mencionó en la entrevista que el petróleo y el gas son elementos claves en la economía: eso “nos permitirá desarrollar la industria petroquímica, la cual tendrá un gran impacto en la economía nacional”. Mencionó, además, la diversidad minera, la producción de alimentos y el turismo.

Acerca de la relación con Estados Unidos, y a propósito de una pregunta sobre una operación para eliminar a un líder del Tren de Aragua, Rodríguez aseguró que “existen oportunidades para la cooperación conjunta, por ejemplo, contra el narcotráfico y contra el crimen organizado transnacional”. Mencionó que hubo un intercambio de información entre Caracas y Washington.

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Se espera, entonces, más ataques conjuntos contra esa agrupación criminal, algo que, al menos para Rodríguez, “no tiene nada de extraordinario. Simplemente, forma parte de la cooperación judicial, policial y de seguridad con otros países. México y Estados Unidos tienen acuerdos de cooperación”.

Sobre Trump dijo que es muy directo: “Una mañana, el secretario Rubio me llamó y me dijo: ‘Te voy a poner en contacto con alguien que quiere saludarte’. Era el presidente Trump, que me llamaba para decirme que iba a aprobar los vuelos comerciales a Venezuela!”. Finalizó la entrevista diciendo que para la Venezuela del futuro le gustaría conservar los programas de protección social de la era de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

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