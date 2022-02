¿Está China espiando a los atletas olímpicos?

El viernes 4 de febrero comenzaron los Juegos Olímpicos de invierno de 2022 en Pekín, capital de la República Popular China. Foto: Agencia AFP

El viernes 4 de febrero comenzaron los Juegos Olímpicos de invierno de 2022 en Pekín, capital de la República Popular China. Al evento asisten unos 3000 atletas de todo el mundo, sin contar los cientos de periodistas, entrenadores, diplomáticos y funcionarios logísticos. Por directiva del gobierno chino y el Comité Olímpico Internacional, cada participante debe descargar la aplicación para teléfonos móviles My2022, cuyo objetivo es rastrear posibles casos de Covid-19 y monitorear la salud de los asistentes. Este seguimiento a la salud es necesario y se hizo también en los Olímpicos de Verano en Tokio. Sin embargo, los controles digitales propios del régimen chino y un análisis forense sobre My2022 elaborado por el centro de investigación de la Universidad de Toronto The Citizen Lab han despertado serios cuestionamientos sobre si esa aplicación es en realidad un dispositivo de espionaje.

Según figura en la App Store, la empresa estatal china Beijing Financial Holding Group Co., Ltd, desarrolló la My2022. La norma para todos los participantes, nacionales e internacionales, era descargarla 14 días antes del inicio de los juegos. Para los usuarios nacionales, la aplicación solicita información personal que incluye nombre completo, número de identificación, número de teléfono, dirección de correo electrónico, una foto e información laboral. Para los usuarios extranjeros, la aplicación pide, además, indicar a qué organización pertenecen e información del pasaporte. Todos los usuarios deben reportar su estado de salud, vacunación, síntomas y temperatura. La aplicación también registra el acceso a los eventos de los juegos, sirve de guía turística, posee una función de noticias, tiene un chat que permite enviar textos, audios y archivos y tiene acceso constante a la locación de los usuarios, incluso cuando no está en uso.