Estados Unidos bombardeó Irán tras el anuncio de Trump del fin de la tregua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sale de una rueda de prensa en la Cumbre de la OTAN de 2026 en Ankara, Turquía. Foto: EFE - FILIP SINGER

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) lanzó este miércoles nuevos ataques contra Irán después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, diera por terminada la tregua entre ambos países, con el objetivo de degradar la capacidad de Teherán para amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.

El CENTCOM aseguró en su cuenta de X que “Estados Unidos responsabiliza a Irán por la reciente agresión injustificada contra buques comerciales y tripulaciones civiles que navegaban libremente por una vía marítima internacional de importancia vital”, y enmarcó los ataques como una respuesta a esos incidentes.

Le sugerimos: Juez le da un golpe a Trump y obliga a reanudar trámites de green card y permisos de trabajo

Tras los ataques iraníes contra embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz, Estados Unidos respondió bombardeando la costa sur de Irán y la isla de Jarg, en una operación en la que fallecieron al menos ocho militares iraníes y un miembro de la Guardia Revolucionaria.

Durante su intervención en la OTAN, Trump dijo: “Para mí se ha acabado. No quiero negociar con ellos, porque son basura. Son gente enferma, dirigida por gente enferma, mala, violenta. Si tuvieran un arma nuclear, la usarían”.

Irán denunció que los ataques lanzados por Estados Unidos en su territorio constituyen una “violación clara” del acuerdo de alto al fuego permanente, pactado el pasado 17 de junio entre Washington y Teherán.

Horas después de esas agresiones, la Guardia Revolucionaria iraní reivindicó 85 ataques contra bases estadounidenses en países del golfo pérsico, en los que sus fuerzas navales y aéreas utilizaron misiles y drones, según recogió la agencia estatal IRNA.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com