EE. UU. dará ayuda humanitaria por aire a Gaza, tras la matanza de palestinos

El humo se eleva tras un ataque aéreo israelí, durante una operación militar en Khan Yunis, al sur de la Franja de Gaza. Foto: EFE - MOHAMMED SABER

Luego de que más de 100 palestinos murieran en la Franja de Gaza en medio del caos provocado cerca de un convoy con ayuda humanitaria, mientras las fuerzas israelíes abrieron fuego en la zona el jueves, un hecho sobre el cual la comunidad internacional ha pedido investigación y claridad, Estados Unidos tomó la decisión de enviar ayuda a la Franja por aire. Así lo hizo saber Joe Biden antes de reunirse con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni: “Gente inocente quedó atrapada en una guerra terrible al no poder alimentar a sus familias, y se vio la respuesta cuando intentaron conseguir ayuda”.

Desde la Casa Blanca, ante los periodistas, el mandatario aseguró que “la ayuda que fluye hacia Gaza ya no es suficiente” y que “la vida de inocentes está en juego”. En ese sentido, aseguró que su país trabajará con Jordania, que ha estado a la vanguardia de los esfuerzos de lanzamientos aéreos a Gaza, así como con otros aliados, para entregar ayuda por aire y, probablemente, también por mar, aunque eso es más complejo. Según John F. Kirby, alto funcionario del Consejo de Seguridad Nacional, citado por The New York Times, las primeras entregas se centrarían en alimentos, seguidos de agua y medicinas. Un oficial militar estadounidense le comentó al mismo medio que la Fuerza Aérea estaría planeando soltar 50.000 raciones de comida.

Aunque venía contemplando los envíos aéreos desde hace un tiempo, Estados Unidos se abstuvo de hacerlos hasta ahora. Tras los hechos del jueves en la Ciudad de Gaza, en los que varias personas resultaron atropelladas por el convoy y otras más recibieron impactos de bala, Kirby aseguró que el caos puso de relieve la necesidad de “encontrar formas más creativas de obtener asistencia más rápidamente y a mayor escala”. Afirmó, además, que los fallecimientos muestran la necesidad de que Hamás e Israel acuerden un alto al fuego y liberen a los rehenes retenidos en el enclave palestino. De hecho, este viernes se supo de la muerte de siete secuestrados en medio de los bombardeos israelíes, con lo cual, según Hamás, subió la cifra de rehenes fallecidos a 70, aunque Israel estima que son 30.

La entrega por aire de esta ayuda humanitaria se haría con aviones militares, aunque no reemplazaría la que se debe seguir haciendo por tierra, a través de la entrada de camiones a la Franja de Gaza. “Será un complemento, no un reemplazo”, dijo Kirby. Egipto, Jordania, Francia y los Emiratos Árabes Unidos ya han usado esta modalidad para transportar la asistencia a los gazatíes. Estados Unidos, por su parte, puso en práctica esta modalidad en Afganistán e Irak. Sin embargo, el problema con este tipo de lanzamientos aéreos está en que la capacidad de los aviones es menor a las de los convoyes, además de que la ayuda que cae sobre el terreno es difícil de asegurar y de distribuir de manera ordenada.

