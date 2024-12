Esto dijeron los dos sobrevivientes del accidente de avión en Corea del Sur

Oficiales de policía se reúnen para realizar operaciones de búsqueda en el lugar del accidente del avión de Jeju Air en el Aeropuerto Internacional de Muan, en Corea del Sur. Foto: EFE - HAN MYUNG-GU

Tras el accidente de avión en Corea del Sur que dejó 179 personas muertas, catalogado como el peor incidente que ha ocurrido en el país, se conocieron las primeras declaraciones de los dos únicos sobrevivientes. Según informes de la agencia de noticias Yonhap News, ellos sufrieron heridas que no comprometieron sus vidas y ahora se pueden comunicar: “Sus heridas no fueron potencialmente mortales”. Se trata de una azafata de aproximadamente 20 años y otro asistente de vuelo.

Las primeras palabras del hombre fueron “¿qué pasó?”, de acuerdo con la información dada por el medio local Aju Business Daily. Al parecer, él no recuerda muy bien lo sucedido, pues le preguntó al médico: “¿Por qué vine aquí? Me estaba abrochando el cinturón de seguridad antes de llegar y parecía que el avión había aterrizado, pero no recuerdo más después de eso”. Identificado como el señor Lee por la prensa, se sabe que trabajaba con los pasajeros ubicados en la parte trasera de la aeronave, y por eso se salvó.

A pesar de haber sufrido fracturas y heridas en la cabeza, al parecer está consciente. Él, de 33 años, está en la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital de Seúl con varias lesiones, una de ellas en el hombro izquierdo, y tiene pronóstico reservado. Aparentemente, no sufre pérdida de memoria. “Cuando desperté, ya me habían rescatado”, dijo a los médicos, según el director del hospital, Ju Woong.

La azafata, la otra sobreviviente, también está estable en un centro de salud. Ella, identificada con el apellido Koo, tiene heridas en la cabeza y en un tobillo. Según los bomberos que la rescataron, contó que “empezó a salir humo de uno de los motores y luego explotó”.

El vuelo proveniente de Bangkok, Tailandia, se salió de la pista de aterrizaje y se estrelló contra una pared en el perímetro del aeropuerto internacional de Muan, a unos 300 kilómetros al sur de Seúl. En la aeronave, un Boeing 737-800 perteneciente a Jeju Airlines, viajaban 175 pasajeros y seis tripulantes. La aeronave quedó prácticamente destruida y la identificación de los fallecidos está siendo una tarea difícil.

