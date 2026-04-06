Gaza tiene un nuevo problema: plaga de ratas amenaza la salud de casi un millón de personas

Descargas eléctricas iluminan el cielo de la Ciudad de Gaza Foto: EFE - Ahmad Awad

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La crisis humanitaria en la Franja de Gaza ha alcanzado un punto crítico tras la alerta emitida por el Ministro de Salud palestino, Majid Abu Ramadan, sobre una infestación masiva de roedores que amenaza la salud pública de más de un millón de personas.

El colapso de los sistemas de recolección de residuos, adempas de la acumulación de escombros por los bombardeos de Israel, han creado el escenario ideal para la propagación de ratas y ratones, elevando el riesgo de transmisión de enfermedades letales como la peste, salmonela, leptospirosis y hantavirus, de acuerdo con Al Jazeera.

Con una población vulnerable que sobrevive en tiendas de campaña o a la intemperie, las autoridades sanitarias advierten que la exposición a mordeduras y parásitos como pulgas y garrapatas podría desatar epidemias incontrolables.

“La destrucción generalizada, combinada con la acumulación de desechos no tratados, ha creado un entorno ideal para que las ratas y ratones prosperen”, advirtió Abu Ramadan en un comunicado oficial.

El ministro instó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a los organismos internacionales a intervenir de manera urgente suministrando materiales de control de plagas, destacando que la malnutrición infantil y las discapacidades permanentes causadas por la guerra aumentan drásticamente la susceptibilidad de los menores a morir por estas infecciones.

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“Caminan sobre nuestras caras”: el horror en los campos de refugiados

En el campamento de al-Taawun, en la ciudad de Gaza, más de 4.000 palestinos viven literalmente sobre montañas de basura podrida, donde la frontera entre el espacio habitable y los desechos ha desaparecido.

Los testimonios recogidos por Al Jazeera revelan un escenario de pesadilla donde los desplazados luchan no solo contra el hambre, sino contra la invasión de plagas en sus propios lechos.

“Las ratas se comen las tiendas desde abajo. Caminan sobre nuestras caras mientras dormimos. Mi hija tiene 18 meses; una rata corrió justo sobre su cara. Cada día tiene gastroenteritis, vómitos o diarrea”, relató Fayez al-Jadi, un padre desplazado 12 veces durante el conflicto.

Esta situación se agrava por la falta de agua potable y sistemas de alcantarillado, lo que ha provocado que enfermedades de la piel como la escabiosis se propaguen sin control entre los niños del campamento.

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Un colapso ambiental provocado por el bloqueo

La crisis de las ratas es el síntoma de un colapso sistémico en la gestión de residuos. Según Husni Muhanna, portavoz de la Municipalidad de Gaza, existen más de 350.000 toneladas de desechos sólidos acumulándose dentro de la ciudad.

El funcionario denunció que las fuerzas israelíes bloquean el acceso al vertedero principal en el este, forzando la creación de vertederos temporales en zonas densamente pobladas como el mercado de Firas, convirtiéndolos en focos de infección.

“Juro por Dios que comemos pan después de que las ratas han comido de él”, confesó Um Hamza, una abuela que cuida a su esposo ciego en el campamento, subrayando la desesperación extrema de las familias.

Además del riesgo biológico, los desplazados enfrentan peligros físicos inmediatos. En el mismo campamento de al-Taawun, se han reportado familias viviendo junto a proyectiles de tanque sin explotar que, con el calor del sol, amenazan con detonar en cualquier momento.

La combinación de jaurías de perros salvajes que atacan las tiendas por la noche, la presencia de serpientes y el desabastecimiento total de medicamentos en hospitales como al-Ahli ha dejado a la población civil en un estado de desprotección absoluta ante lo que el Ministerio de Salud califica como la mayor amenaza sanitaria de la historia reciente de la región.

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