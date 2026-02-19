Una base para 5.000 soldados: El plan de Trump para el control militar de Gaza

Campamento de desplazados al sur de Gaza. Foto: EFE - MOHAMMED SABER

El gobierno de Donald Trump estaría planeando la construcción de una base militar masiva en la Franja de Gaza, diseñada para albergar a 5.000 efectivos en un terreno de aproximadamente 140 hectáreas.

Según los registros de contratación de la denominada Junta de la Paz revisados en exclusiva por The Guardian, el complejo servirá como centro operativo para una “fuerza multinacional” encargada de gobernar el territorio palestino.

Los documentos apuntan a que la base se ubicará en una zona árida del sur de Gaza, hoy cubierta de escombros tras años de bombardeos israelíes. El yerno de Trump, Jared Kushner, también está detrás de los planes que ya despiertan quejas de expertos.

“La Junta de la Paz es una especie de ficción legal, nominalmente con su propia personalidad jurídica internacional separada tanto de la ONU como de Estados Unidos, pero en realidad es solo un caparazón vacío para que Estados Unidos lo use como mejor le parezca”, afirmó Adil Haque, profesor de derecho en la Universidad Rutgers, en declaraciones recogidas por el diario británico.

¿Cómo sería la base en Gaza?

El diseño de la base contempla una estructura de 1.400 por 1.100 metros, protegida por 26 torres de vigilancia blindadas montadas sobre remolques, búnkeres, un campo de tiro y almacenes de equipo militar. Todo el perímetro estará rodeado de alambre de púas, configurando un enclave de alta seguridad en medio de un territorio donde al menos 1,9 millones de personas han sido desplazadas.

Según los documentos, se realizará un estudio profundo del lugar para examinar vacíos subterráneos, debido a la preocupación que existe por la extensa red de túneles construida por Hamás. No obstante, el despliegue militar enfrenta críticas legales profundas por la soberanía del suelo donde se levantará.

La abogada palestino-canadiense y exnegociadora de paz, Diana Buttu, cuestionó duramente la legitimidad del proyecto asegurando en The Guardian que la edificación de una base en tierra palestina sin aprobación gubernamental como un “acto de ocupación”.

“¿De quién obtuvieron permiso para construir esa base militar?”, sentenció Buttu.

Aunque el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó a la Junta a mantener la paz y entrenar a una policía palestina “revisada”, las reglas de combate ante posibles ataques de Hamás o nuevos bombardeos de Israel siguen siendo una incógnita.

La planificación también contempla un “Protocolo de Restos Humanos”, que exige detener las obras si se hallan cadáveres, una posibilidad alta considerando que la defensa civil de Gaza estima que unos 10.000 palestinos permanecen enterrados bajo los escombros.

A pesar de la magnitud del proyecto, un funcionario de la administración Trump evitó dar detalles sobre el contrato filtrado, limitándose a decir que “no habrá botas estadounidenses sobre el terreno”.

