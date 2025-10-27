Sudán: qué significa la toma de El Fasher en medio de la guerra

Imagen de referencia. Así se ven las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) y las tropas de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR). Foto: AFP - STR

En medio de una guerra que ha dejado más de 12 millones de personas desplazadas, donde, al menos, 30 millones de habitantes necesitan ayuda humanitaria, el nuevo anuncio de las fuerzas paramilitares conocidas como Fuerzas de Apoyo Rápido de Sudán (FAR), sobre la toma de la ciudad de El Fasher, deja a miles de civiles preocupados.

La ciudad, ubicada en la región de Darfur, ha estado asediada por este grupo paramilitar por más de un año, lo que ha ocasionado la hambruna a miles de personas, según la ONU. La declaración, realizada el domingo, explica que la principal base del ejército de Sudán fue tomada.

En respuesta a las afirmaciones, la Resistencia Popular, que es aliada del ejército sudanés, dijo que la población estaba “resistiendo frente a las milicias terroristas [haciendo referencia a las FAR]”.

Tom Fletcher, el jefe de los asuntos humanitarios de la ONU, declaró que estaba “profundamente alarmado” y dijo que la ciudad estaba “al borde del colapso”.

“Con los combatientes avanzando hacia el interior de la ciudad y las rutas de escape cortadas, cientos de miles de civiles están atrapados y aterrorizados, bombardeados, hambrientos y sin acceso a atención médica, alimentos o seguridad”, explicó.

Las FAR aseguraron estar dispuestas a proporcionar “corredores seguros para todos aquellos que deseen trasladarse a otros lugares, así como la protección necesaria para todos los que están en la ciudad”.

La importancia de la declaración sobre la toma de El Fasher radica en que esta es un punto estratégico. Además de ser la última ciudad de Darfur bajo control gubernamental, esta divide el territorio de Sudán y consolida el poder en la región, según explicó Hiba Morgan, quien informó a Al Jazeera sobre la situación desde Jartum.

“Lo que esto significa es que las FAR tienen más autonomía en la región occidental”, explicó Morgan. Además, esto podría implicar una “separación” de Darfur del resto de Sudán, añadió.

En cuanto a víctimas recientes, la Red Médicos de Sudán recalcó que las FAR, en medio de su avance, van asesinando civiles, que no poseen armas, por “razones étnicas”.

“Los informes de nuestros equipos de terreno indican que el número de víctimas supera las docenas, aunque sigue siendo difícil acceder a las zonas afectadas debido al colapso total de la seguridad causado por las FAR”, recalcó la red.

