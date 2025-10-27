Así es el “Chernóbil volador”, el misil nuclear ruso criticado por Trump

El presidente ruso, Vladimir Putin, subrayó que la operación con el misil Burevestnik tuvo éxito. Foto: EFE - RUSSIAN PRESIDENTIAL PRESS OFFICE / HANDOUT

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el lunes que el anuncio de su par ruso, Vladimir Putin, de una prueba de misil crucero con propulsión nuclear (el cual según Moscú es “invencible”) no es “apropiado”.

“Debería terminar la guerra (en Ucrania). Una guerra que debió haber tomado una semana ya está casi en su cuarto año. Eso lo que debería hacer en lugar de probar misiles”, declaró Trump a periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One.

Las declaraciones del presidente estadounidense se dieron después de que el mandatario ruso, Vladimir Putin, anunciara el domingo la prueba final del misil Burevestnik, del cual afirmó que tiene “alcance ilimitado”.

El mandatario ruso subrayó que la operación tuvo éxito. Este misil también fue llamado como el “Chernóbil volador” y bautizado por la OTAN como el SSC-X-9 Skyfall.

Según un informe de guerra en Ucrania, se cree que este funciona con un motor nuclear, además de ser capaz de portar una ojiva nuclear. Dependiendo de su diseño, podría emitir gases radiactivos mientras vuela.

El nuevo misil ruso

El fin de semana, Valery Gerasimov, un general de alto rango en Rusia, le comunicó a Putin que el misil logró recorrer 14.000 km e incluso que estuvo en el aire, aproximadamente, 15 horas cuando se hizo una de las pruebas el 21 de octubre.

El misil está diseñado para eludir cualquier sistema de defensa. Según el Kremlin, es un arma “invencible” ante los escudos antimisiles, debido a que tiene una trayectoria impredecible y alcance ilimitado.

Putin catalogó al Burevestnik como “un arma única, que ningún otro país del mundo posee”.

La prensa rusa aseguró que el misil mide, al menos, 12 metros de longitud en el momento del lanzamiento, aunque en vuelo se reduce a cerca de 9 metros.

En su parte delantera presenta una nariz de forma elíptica, con un diámetro aproximado de entre 1 y 1,5 metros, y cuenta con una envergadura total de 6 metros.

Su sistema de guiado “combina navegación inercial (que no depende de referencias externas) con un sistema TERCOM de seguimiento del terreno, lo que le permite volar a baja altura, eludir radares enemigos y seguir rutas complejas”, según explicó el medio El Mundo.

“La modernidad de nuestras fuerzas nucleares está al más alto nivel, superior a la de cualquier otra potencia”, indicó Putin.

Cabe recordar que, en agosto de 2019, un accidente nuclear condujo al fallecimiento de cinco científicos rusos que se sospechaba que trabajaban en el Burevestnik.

Luego, en el mes de noviembre de ese año, el líder ruso afirmó que el país trabajaba en un arma “sin precedentes”.

En este contexto, las relaciones entre Rusia y Estados Unidos se han tensado. Previamente Trump había prometido terminar rápidamente con la guerra en Ucrania cuando volvió al poder en enero, pero las conversaciones entre Moscú y Kiev se estancaron pese a la presión estadounidense.

Además, cabe destacar que las fuerzas rusas han avanzado lenta y gradualmente en Ucrania en los últimos meses.

