Irán e Israel: Trump apuesta por la fuerza, ¿qué sigue?

En una acción sin precedentes, el presidente Donald Trump ordenó ataques contra instalaciones nucleares de Irán, rompiendo décadas de tensión latente con la República Islámica y marcando un punto de inflexión en la política exterior estadounidense.

Con Israel como aliado visible en la región, la decisión estadounidense plantea preguntas sobre el futuro de la diplomacia, la estabilidad en Medio Oriente y la seguridad de miles de tropas desplegadas en la zona.

🔑 Cinco claves para entender el giro en la crisis:

Ataque fulminante a tres sitios nucleares: Trump confirmó bombardeos exitosos sobre Fordow, Natanz e Isfahán, declarando que el objetivo era impedir que Irán obtenga armas nucleares. Lo llamó un “éxito espectacular” y advirtió que vendrán más ataques si Teherán no responde con paz. La diplomacia en coma: Expertos advierten que la ofensiva elimina cualquier incentivo iraní para negociar. Trump se había retirado del acuerdo nuclear que dejó Barack Obama en 2018 y su reciente apuesta militar podría consolidar la desconfianza de Teherán hacia cualquier nuevo acercamiento. Reacciones encontradas en EE. UU.: Mientras líderes republicanos aplauden el ataque como necesario, demócratas como Hakeem Jeffries y Bernie Sanders lo acusan de actuar sin aprobación del Congreso. La Casa Blanca no informó a los comités de inteligencia, lo que eleva el malestar en Washington. Riesgo de escalada regional: Irán advirtió que “cada soldado estadounidense es ahora un objetivo legítimo”. En la televisión estatal se mostraron mapas con bases estadounidenses bajo amenaza directa. Más de 47.000 tropas podrían estar en peligro si estalla una guerra abierta. ¿Victoria táctica o error estratégico? Analistas como Trita Parsi y Kenneth Pollack coinciden en que aún es pronto para hablar de éxito. La operación podría retrasar el programa nuclear iraní, pero también acelerar la carrera hacia la bomba y arrastrar a EE. UU. a una espiral incontrolable.

El director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) anunció una “reunión de emergencia” para el lunes en la sede del organismo de la ONU en Viena, luego de los ataques estadounidenses contra tres instalaciones nucleares iraníes.

“Teniendo en cuenta la situación urgente en Irán, convoco una reunión de emergencia de la Junta de Gobernadores para mañana”, escribió Rafael Grossi el domingo en X.

Omán, que desempeña el papel de mediador entre Estados Unidos e Irán en las discusiones sobre el tema nuclear, condenó este domingo los ataques estadounidenses contra instalaciones nucleares en Irán e hizo un llamado a la desescalada.

El sultanato condena “esta agresión ilegal” y llama a “una desescalada inmediata”, afirmó un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Omán, citado por la agencia de prensa oficial, agregando que “la acción emprendida por Estados Unidos amenaza con ampliar la extensión de la guerra y constituye una violación grave del derecho internacional”.

La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, llamó el domingo a una desescalada y un regreso a las negociaciones tras los ataques estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes.

“Insto a todas las partes a dar un paso atrás, a regresar a la mesa de negociaciones y a evitar cualquier escalada adicional”, escribió la Kallas en X, añadiendo que Irán no debe desarrollar armas nucleares y que los ministros de Relaciones Exteriores de la UE discutirán la situación el lunes.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán dijo que los ataques del domingo a instalaciones nucleares por parte de Estados Unidos demostraron que Washington “no se detendrá ante ninguna ilegalidad o crimen” para apoyar a Israel.

“Ahora se ha vuelto completamente claro para todos que el mismo régimen que disfruta de membresía permanente en el Consejo de Seguridad no está sujeto a ningún principio o moralidad y no se detendrá ante ninguna ilegalidad o crimen para servir a los propósitos de un régimen genocida y ocupante”, dijo el ministerio en un comunicado, refiriéndose a Estados Unidos e Israel, respectivamente.

