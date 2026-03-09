Irán en vivo: escala la guerra con Israel tras la llegada de Mojtaba Jameneí al poder

Imagen de la agencia MEHR que muestra a Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido ayatolá Alí Jameneí, nombrado nuevo líder supremo de Irán por la Asamblea de Expertos, según informó IRNA. Foto: EFE - MEHR

La Asamblea de Expertos de Irán proclamó este domingo 8 de marzo a Mojtaba Jameneí, de 56 años e hijo del fallecido ayatolá Alí Jameneí —muerto en ataques israelíes el 28 de febrero—, como nuevo líder supremo durante una sesión en Qom.

Este nombramiento, resultado de un proceso teocrático no democrático, consolida el linaje familiar en el poder, pese a las eliminaciones previas de posibles sucesores.

En respuesta a la designación, Irán intensificó su contraofensiva: ese mismo domingo, lanzó misiles y drones contra bases en el Golfo —incluidas Doha, Baréin, Dubái y Riad—, activando sirenas y defensas antimisiles, mientras Israel redoblaba ataques aéreos sobre infraestructuras en Teherán e Isfahán, provocando incendios en depósitos de petróleo y al menos 11 muertos.

Irán anunció el lunes que lanzó sus primeras andanadas de misiles contra Israel desde que Mojtaba Jamenei fue nombrado el domingo nuevo líder supremo del país. Mojtaba asumió el cargo tras la muerte de su padre, Alí Jamenei, quien falleció el 28 de febrero, el primer día de la guerra entre ambos países.

La televisión estatal iraní, Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB), informó sobre los ataques y mostró el fuselaje de uno de los misiles con la inscripción “A tus órdenes, Seyyed Mojtaba”, un mensaje que expresa lealtad al nuevo líder y que utiliza el título religioso chiita “Seyyed”, reservado para quienes afirman descender del profeta Mahoma.

Las claves de lo que debe saber:

Contexto de la guerra: Los ataques EE. UU. e Israel se intensificaron desde febrero, eliminando líderes clave y aliados como Hezbolá en Líbano, con Irán bajo presión pero amenazando represalias mayores.

Implicaciones globales: El nuevo líder hereda un régimen debilitado; el mundo vigila posibles cierres del Estrecho de Ormuz y alzas en precios del petróleo

Impacto en Precios del Petróleo: El WTI para abril subió 17,87 % hasta USD 107,14, tocó USD 111,24 y retrocedió. Acumula +60 % desde la ofensiva EE. UU.e Israel contra Irán (28 feb), superando el pico de USD 130,50 post-invasión rusa a Ucrania (marzo 2022).

Represalias Masivas: EAU interceptó 17 misiles y 117 drones iraníes en un día (más de 1.400 totales), con 4 muertos extranjeros; Liga Árabe califica los ataques como irresponsables.

Declaración de Trump: En entrevista con ABC News el domingo 8 de marzo, Trump dijo: “Tendrá que obtener nuestra aprobación. Si no la obtiene, no durará mucho”, refiriéndose al sucesor de Alí Jameneí.

🚨 Siga aquí el minuto a minuto de la guerra:

Estados Unidos suspendió sus servicios consulares en una parte del sur de Turquía y ordenó al personal diplomático no esencial abandonar la zona “por los riesgos para su seguridad”, anunció el lunes el Departamento de Estado, en plena guerra regional en torno a Irán.

“El 9 de marzo de 2026, el Departamento de Estado ordenó a los empleados del gobierno estadounidense no esenciales, y a sus familiares, abandonar el consulado general de Adana por los riesgos para su seguridad”, indicó en un comunicado.

El Departamento de Estado precisó haber suspendido “todos sus servicios consulares” en Adana.

Irán acusó este lunes a algunos países europeos, entre ellos Francia, de haber creado las condiciones que propiciaron la ofensiva militar israeloestadounidense.

Hay “países europeos que lamentablemente ayudaron a crear esas condiciones”, dijo en su rueda de prensa semanal el portavoz de la cancillería, Esmail Baqai.

“En lugar de insistir en el imperio de la ley, en lugar de resistir al hostigamiento y los excesos de Estados Unidos, hablaron y se mostraron de acuerdo con ellos en el Consejo de Seguridad de la ONU en el debate sobre el restablecimiento de las sanciones [contra Irán], y todo eso envalentonó a los norteamericanos y a los sionistas para poder seguir cometiendo sus crímenes”, agregó.

El presidente ruso, Vladimir Putin, envió una carta de felicitación al nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, por su reciente designación.

En el mensaje, Putin destacó el contexto desafiante: “En medio de la agresión armada que sufre Irán, su liderazgo en este cargo supremo demandará sin duda una enorme valentía y compromiso”. Aseguró que Jameneí “defenderá con honor el legado de su padre y unirá a la nación iraní ante las pruebas más duras”.

Putin reafirmó además el “firme respaldo de Moscú a Teherán y nuestra solidaridad con los amigos iraníes”, subrayando que Rusia “ha sido y será siempre un aliado confiable de la República Islámica”.

Irán acusó a algunos países europeos, entre ellos Francia, de haber creado las condiciones que propiciaron la ofensiva militar israeloestadounidense.

Los servicios de emergencia israelíes informaron de la muerte de un hombre de unos 40 años, fallecido tras una salva de misiles iraníes lanzada el lunes contra el centro de Israel.

Con esta víctima, el número de muertos en Israel asciende a 11 desde el estallido de la guerra hace más de una semana.

Irán anunció el lunes el lanzamiento de sus primeras andanadas de misiles contra Israel desde que Mojtaba Jamenei fue nombrado el domingo como nuevo líder supremo en sustitución de su padre, el ayatolá Alí Jamenei, muerto en el primer día de la guerra, el 28 de febrero.

La radiotelevisión estatal Irib anunció los ataques y presentó el fuselaje de un proyectil con la inscripción “a tus órdenes, Seyyed Mojtaba”, una referencia religiosa chiita.

