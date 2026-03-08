Lo que se sabe de la explosión en la embajada de Estados Unidos en Oslo

Policía noruega señala posible móvil terrorista en explosión en la embajada de EE. UU. Foto: AFP - HANS O. TORGERSEN

Una fuerte explosión sacudió la entrada de la sección consular de la embajada de Estados Unidos en Oslo, Noruega, durante la madrugada de este domingo, 8 de marzo. El incidente, ocurrido aproximadamente a la 1:00 (hora local), no dejó víctimas, pero provocó daños materiales en la sede diplomática.

La policía noruega y el Servicio de Seguridad (PST) han desplegado un operativo masivo con drones y helicópteros para dar con los responsables de este ataque que ha puesto en alerta a las autoridades escandinavas.

El suceso ocurre en un momento de extrema sensibilidad internacional. Aunque el nivel de alerta terrorista en Noruega se mantiene en tres en una escala de cinco, desde noviembre de 2024, la seguridad de las misiones de Washington está bajo la lupa debido a la guerra regional en Oriente Medio y las recientes represalias de Irán contra objetivos diplomáticos de EE. UU. e Israel.

“Un acto inaceptable”

Tras la detonación, el Gobierno noruego reaccionó con firmeza para garantizar la protección de los diplomáticos extranjeros. El ministro de Relaciones Exteriores, Espen Barth Eide, y la ministra de Justicia, Astri Aas-Hansen, se comunicaron de inmediato con el encargado de negocios estadounidense, Eric Meyer, para coordinar las acciones a seguir.

“Se trata de un acto inaceptable que nos tomamos muy en serio. La seguridad de las misiones diplomáticas es extremadamente importante para nosotros”, afirmó el canciller Barth Eide en un comunicado oficial.

En el lugar de los hechos, las imágenes captadas por medios locales revelaron la magnitud de la fuerza del estallido: fragmentos de vidrio esparcidos sobre la nieve frente al consulado, grietas en una gruesa puerta de cristal y marcas negras de quemaduras en el suelo.

Edvard, un joven de 16 años que vive en las inmediaciones, relató a la cadena TV2 que el estallido fue lo suficientemente fuerte como para confundirlo con un accidente doméstico.

“Al principio mi madre y yo pensamos que venía de nuestra casa... luego vimos las luces intermitentes y un montón de policías con armas automáticas”, relató.

Hipótesis de terrorismo bajo investigación

La policía de Oslo ha sido cautelosa pero directa sobre la naturaleza del evento. El comandante Michael Dellemyr confirmó a la cadena pública NRK que se trató de una explosión de origen humano y no accidental. No obstante, las autoridades evitan por ahora vincular el ataque directamente con el conflicto entre Irán e Israel.

“Una de las hipótesis es que se trata de un acto de terrorismo, pero no estamos completamente centrados en esa hipótesis. Tenemos que estar abiertos a la posibilidad de que haya otras causas”, declaró Frode Larsen, jefe de la unidad de investigación e inteligencia.

Por el momento, el Servicio de Seguridad de Noruega (PST) continúa analizando las evidencias recolectadas en el perímetro, que ya ha sido declarado “seguro” para los transeúntes. Mientras tanto, la búsqueda de “uno o más supuestos autores” sigue activa mediante el rastreo de perros policía y vigilancia aérea en toda la capital.

*Con información de la AFP

