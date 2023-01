Irán sentencia a muerte a Alireza Akbari, exviceministro de Defensa

El exviceministro de Defensa de Irán fue condenado a la pena capital por haber cometido actos de "espionaje", según la inteligencia iraní. Foto: EFE - KHABARONLINE / HANDOUT

El exviceministro de Defensa iraní, Alireza Akbari, fue condenado a pena de muerte este miércoles. Dentro de los cargos que se le imputan, la justicia iraní ha señalado a Akbari de espionaje a favor de países de Occidente, especialmente Reino Unido. De acuerdo con la agencia EFE, Akbari fue protagonista de uno de los casos “más importantes de infiltración” en la seguridad iraní.

No es la primera vez que los círculos de poder de Irán acusan a sus ciudadanos y a otros países de hacer espionaje dentro del territorio. Por ejemplo, desde Teherán se han lanzado acusaciones contra Estados Unidos por buscar infiltrar el programa nuclear iraní a través de ataques cibernéticos.

En otra ocasión, Irán responsabilizó a Israel de haber tenido participación en el asesinato de un científico nuclear persa. Sin ir más allá, durante 2023 las autoridades policivas del país han capturado 13 personas supuestamente relacionadas al Mossad, uno de los servicios de inteligencia de Israel. El Ministerio de Inteligencia informó la semana pasada que estas capturas evitaron el intento de asesinato de un alto cargo militar e impidieron el sabotaje de la infraestructura y funcionamiento iraní.

¿Quién es Alireza Akbari?

Alireza Akbari es un ciudadano iraní que comparte la nacionalidad con Reino Unido. A comienzos de siglo fungió en la cartera de defensa de Irán durante la presidencia de Mohamed Katami. Hay que recordar que este dirigente estuvo a cargo de la República Islámica entre 1997 y 2005 y se esforzó por mejorar las relaciones entre la República Islámica y Occidente. Durante ese período, argumentan los tribunales, Akbari filtró información para el MI6, la agencia de inteligencia británica.

De acuerdo con las agencias iraníes Tasnim y Nizam, Akbari fue capturado en 2019 por los servicios de inteligencia del país persa. El espionaje de Akbari se descubrió luego que el Ministerio de Inteligencia evidenciara que sí había difundido información confidencial. De acuerdo con las agencias, Akbari era un “espía clave” para “los servicios del enemigo”.

La sentencia llega en un momento en que Akbari esperaba respuesta de Reino Unido para obtener una visa y así poder emigrar a territorio británico. Sin embargo, desde el año de su captura, no hay reportes oficiales de que Akbari haya sido visto en público. La última manifestación de Akbari fue la apelación que presentó ante las penas que se le imputaban por espionaje, algo que el Tribunal Supremo rechazó.

“Este es un acto políticamente motivado por un régimen bárbaro que tiene total desprecio por la vida humana”, trinó el secretario de Relaciones Exteriores británico, James Cleverly .

Disputas diplomáticas

Desde Reino Unido se ha presionado a Irán a que suspenda la orden de pena capital contra Akbari. No obstante, BBC Persian aseguró que, desde el país persa, “las autoridades se están preparando para ejecutarlo”.

En los intentos diplomáticos que se han hecho desde Londres, Irán no ha modificado los cargos ni su decisión judicial de condenar a muerte al exviceministro. Esto se debe también porque el gobierno de Irán no reconoce la doble nacionalidad para sus ciudadanos. Por ende, los trámites que Reino Unido intente hacer con Akbari no tendrían un sustento.

Este miércoles, BBC Persian también difundió algunos audios en los que el hoy detenido aseguraba que había sido torturado por parte de las autoridades iraníes. En el audio, Akbari explica que fue obligado a confesar frente a una cámara sobre crímenes que no cometió “durante más de 3.500 horas”.

Los voceros judiciales de Irán no han compartido más detalles sobre el juicio del exviceministro de Defensa. De acuerdo con varias de las denuncias internacionales en contra del país persa, las acusaciones por espionaje en Irán son juzgados en privado. Amnistía Internacional ha alertado estas prácticas y ha demostrado que en varias ocasiones, las ONG que hacen veeduría de derechos humanos no pueden hacer presencia en medio de las imputaciones. Además, los acusados no podrían elegir a sus abogados ni contrastar la evidencia en su contra.

A su vez, el medio británico asegura que “Irán ha arrestado a decenas de iraníes con doble nacionalidad o residencia permanente extranjera en los últimos años, principalmente por cargos de espionaje y seguridad nacional”.

Teherán ha acusado a Estados Unidos, Israel, Reino Unido, Francia y Alemania de estar detrás de las protestas, en las que han muerto cerca de 500 personas en la represión policial. Hasta hoy, al menos cuatro personas han sido ejecutadas por su participación en las manifestaciones y 17 han sido condenadas a la horca.

