Israel acusa a Hamás de asesinar a los niños Bibas, pero la tregua continúa

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusó este viernes a Hamás de haber asesinado a los dos niños de la familia Bibas mientras estaban cautivos. El jueves, la organización entregó a Israel los cuerpos de cuatro rehenes, afirmando que entre ellos se encontraban los de Shiri Bibas y sus dos hijos, de cuatro años y ocho meses, además del periodista israelí jubilado Oded Lifshitz.

Todos fueron secuestrados durante el ataque de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023, que desató la guerra en la Franja de Gaza. Sin embargo, las autoridades israelíes informaron que, en lugar del cuerpo de Shiri Bibas, Hamás entregó el de una mujer de Gaza, lo que generó conmoción y nuevas acusaciones contra el grupo islamista.

El anuncio causó conmoción en Israel, mientras que el movimiento islamista atribuyó el error a un “probable malentendido”.

Por su parte, el ejército israelí negó la versión de Hamás, que aseguraba que los niños Bibas murieron junto a su madre en un bombardeo en la Franja de Gaza. El portavoz del ejército, el contraalmirante Daniel Hagari, afirmó que los menores “fueron asesinados a sangre fría por terroristas” y que “los mataron con sus propias manos”.

El gobierno argentino decretó dos días de duelo nacional y expresó “su más enérgica condena al grupo terrorista Hamás tras la confirmación del asesinato de los niños Bibas”.

También, en un comunicado, la familia Bibas acusó al primer ministro Netanyahu de no haber protegido a sus parientes. El padre de los niños, Yarden Bibas, también fue secuestrado pero liberado con vida este mes.

“No hay perdón por haberlos abandonado el 7 de octubre, y no hay perdón por haberlos abandonado durante su cautiverio”, expresó Ofri Bibas, hermana de Yarden.

Nuevas declaraciones de Netanyahu sobre la familia Bibas

“De una manera inimaginablemente cínica, no devolvieron a Shiri con sus hijos (...) y, en su lugar, colocaron el cuerpo de una mujer gazatí en el ataúd (...). El mundo civilizado debería condenar estos asesinatos horribles. ¿Quién secuestra a un niño pequeño, a un bebé, y los asesina? Monstruos. Me comprometo a no cejar en mis esfuerzos hasta que los salvajes que ejecutaron a nuestros rehenes sean llevados ante la justicia”, declaró Netanyahu.

El primer ministro también afirmó en un video que actuarán con determinación para recuperar el cuerpo de Shiri Bibas y de todos los demás rehenes, “vivos o muertos”, y se asegurará de que “Hamás pague un alto precio por esta violación cruel”, en referencia al acuerdo de alto el fuego.

Por su parte, Hamás insistió en que “probablemente” el cuerpo entregado en lugar del de Shiri Bibas se mezcló “por error con otros encontrados bajo los escombros” en Gaza. Además, reiteró su “compromiso total” con el acuerdo de tregua y afirmó que no tiene “ningún interés en incumplirlo o en retener cuerpos” de rehenes.

El viernes por la noche, la Cruz Roja informó que había trasladado nuevos restos humanos a las autoridades israelíes desde Gaza, aunque no pudo confirmar si correspondían a Shiri Bibas.

Las etapas de la tregua

Como parte de la primera fase del acuerdo de tregua en Gaza, negociado por Egipto, Catar y Estados Unidos, Hamás entregó estos primeros cadáveres de rehenes desde el ataque de octubre.

Desde el inicio del alto el fuego, que está previsto que finalice el 1 de marzo, 19 rehenes israelíes han sido liberados a cambio de 1.100 presos palestinos.

Según el Club de Prisioneros Palestinos, una ONG palestina, se espera que Israel libere este sábado a 602 prisioneros, a cambio de seis rehenes israelíes.

En esta primera fase, deberían ser liberados en total 33 rehenes, incluidos los restos de ocho fallecidos, a cambio de 1.900 palestinos detenidos en cárceles israelíes. Hamás aseguró esta semana que está dispuesto a liberar “de una sola vez”, y no por etapas, a todos los rehenes que permanecen en Gaza durante la segunda fase del acuerdo.

Sin embargo, las negociaciones indirectas para esta segunda fase, que en teoría debería poner fin definitivo a la guerra, se han retrasado. Otro factor que puede contribuir a este retraso es la investigación de las explosiones ocurridas el jueves en varios autobuses en la ciudad de Bat Yam.

Aunque el incidente no dejó heridos, las autoridades lo están tratando como un “posible atentado terrorista”. Esto ha intensificado las hostilidades en Cisjordania, donde el ejército israelí lleva a cabo actualmente una “operación intensiva” por orden de Netanyahu.

La tercera y última etapa del acuerdo se centraría, en principio, en la reconstrucción de Gaza.

