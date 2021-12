Israel amenaza con atacar el arsenal nuclear de Irán, ¿se escalará el conflicto?

El líder supremo de Irán, el Ayatollah Ali Khamenei, junto al nuevo mandatario, Ebrahim Raisi. / Afp. Foto: -

Hace unos días, Benny Gantz, ministro de Defensa de Israel, dejó un mensaje claro en Washington: Su país ordenó a las Fuerzas de Defensa preparar una opción militar, advirtiendo que Israel tomaría el asunto con sus propias manos si no resulta un acuerdo nuclear que limite a Irán, informó la prensa estadounidense.

De hecho, un alto funcionario israelí le comentó a The Times of Israel que Gantz, durante sus reuniones con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, y el secretario de Estado, Antony Blinken, presentó un cronograma sobre un posible ataque. Pero, ¿podría realmente estallar un conflicto? Antes de arrancar, un poco de contexto:

Tras una pausa de cinco meses, las negociaciones que buscan que Estados Unidos vuelva al acuerdo internacional y que Irán se comprometa a frenar sus actividades nucleares, se reiniciaron el 29 de noviembre.

En junio, los negociadores habían culminado una primera fase de conversaciones con un tono positivo, diciendo que se estaba “cerca” de un acuerdo. Sin embargo, la perspectiva cambió con la llegada al poder del presidente ultraconservador iraní, Ebrahim Raisi.

Irán ignoró por meses los llamados de países occidentales de reiniciar las conversaciones, mientras fortalecía su programa nuclear. Por eso el clima de los diálogos de hoy están marcados por el pesimismo. Este viernes, los diplomáticos europeos involucrados en las conversaciones para salvar el acuerdo dijeron que se lograron algunos avances técnicos, pero advirtieron que se está “llegando rápidamente al final del camino para esta negociación”.



¿Israel podría atacar el proyecto nuclear de Irán?

Varios funcionarios y expertos militares israelíes, le comentaron a The New York Times que Israel “no tiene la capacidad de llevar a cabo un asalto que podría destruir, o incluso retrasar significativamente, el programa nuclear de Irán. Al menos no en el corto plazo”.

Relik Shafir, un general retirado de la Fuerza Aérea israelí, le dijo al diario estadounidense que “es muy difícil, diría que imposible, lanzar una campaña que se encargue de todos estos sitios”.

De acuerdo con el experto, Irán tiene docenas de emplazamientos nucleares, algunos subterráneos, que serían difíciles de destruir rápidamente. Y aunque Israel ordenó ocho aviones Boeing KC-46, es poco probable que los reciba antes de 2024.

“Israel también ha librado una guerra en la sombra a través del espionaje, asesinatos selectivos, sabotajes y ataques cibernéticos, operaciones a menor escala que nunca ha reclamado formalmente”, comentaron los periodistas Ronen Bergman y Patrick Kingsley.

📄 Un dato clave: No hay que dejar de lado que cualquier ataque a Irán probablemente desencadenaría ataques de represalia de Hezbollah en el Líbano y Hamás en Gaza (aliados de Irán), explicaron los periodistas.

¿Qué puede pasar?

Por ahora, nada. Podría tomar algunos años poner en marcha una campaña aérea israelí contra Irán, según dicen los expertos. De hecho, un alto funcionario militar israelí le comentó al Times que el entrenamiento para un ataque contra Irán se ha ralentizado, ya que el sistema de defensa se centró en enfrentamientos con milicias en Líbano, Siria y Gaza.

Sí, pueden comprar más aviones, pero incluso con estas mejores, los ataques aéreos israelíes no terminarían con el programa nuclear de Irán, comentó Shafir.