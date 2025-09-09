Israel ataca a líderes de Hamás en Catar y desata una tormenta diplomática

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó el inicio de negociaciones para liberar a todos los rehenes, pocos días después de que Hamás diera su visto bueno a una nueva propuesta de alto el fuego. Foto: EFE - J.P.Gandul

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Ejército israelí confirmó este martes, 9 de septiembre, que ejecutó un “ataque preciso” contra altos mandos de Hamás en Catar, un hecho sin precedentes que eleva la tensión regional y pone en jaque las negociaciones para un alto el fuego en la Franja de Gaza.

El episodio marca una escalada inédita: Israel llevó su ofensiva más allá de Gaza y golpeó en el corazón de un país aliado de Estados Unidos y mediador clave, multiplicando las dudas sobre la viabilidad de un acuerdo de paz inmediato.

Según el comunicado oficial, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y la agencia de seguridad interior Shin Bet “llevaron a cabo un bombardeo dirigido contra dirigentes responsables de la masacre del 7 de octubre y de la guerra contra Israel”.

Aunque no especificaron la localización, medios internacionales y autoridades cataríes denunciaron que la operación ocurrió en Doha, la capital del emirato.

Testigos citados por la cadena Al Jazeera, con sede en Catar, reportaron explosiones en un complejo residencial asociado a miembros de Hamás. Un periodista de AFP también constató daños en instalaciones utilizadas por la organización.

El gobierno catarí calificó el ataque como un “acto cobarde” y lo consideró una “flagrante violación del Derecho Internacional y de la soberanía nacional”.

Lo que agrava la situación es que Catar actúa como uno de los principales mediadores en las negociaciones entre Israel, Estados Unidos y Egipto para lograr una tregua en Gaza y la liberación de rehenes.

Vea también: Israel bombardea 50 edificios en Ciudad de Gaza, según Netanyahu es el “preludio”

De acuerdo con fuentes del grupo islamista citadas por Al Jazeera, el ataque se produjo mientras una delegación negociadora discutía la más reciente propuesta de alto el fuego impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump. El plan contempla una tregua inicial de 60 días a cambio de un intercambio gradual de rehenes israelíes por prisioneros palestinos.

Israel, por su parte, insiste en que la cúpula de Hamás instalada en Doha dirige desde hace años las operaciones del grupo y orquesta la guerra en su contra.

La agencia EFE conoció que el grupo de Hamás sobrevivió al ataque, según el movimiento palestino.

El primer ministro Benjamin Netanyahu, incluso mientras daba luz verde a las negociaciones, ordenó la semana pasada una nueva ofensiva para tomar el control de Ciudad de Gaza, considerada un bastión del movimiento islamista.

Medios israelíes como la cadena pública Kan aseguraron que Estados Unidos fue informado de la operación, aunque la Casa Blanca no emitió un pronunciamiento inmediato.

Para Catar, aliado estratégico de Washington en la región, el ataque no solo amenaza con descarrilar el proceso de mediación, sino que también plantea un desafío directo a su papel como anfitrión de las conversaciones.

Le recomendamos: Flotilla con ayuda para Gaza fue impactada por un dron cerca de Túnez

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com