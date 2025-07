Israel atacó el cuartel general del Ejército de Siria y amenazó con más ofensivas

Así se ven los enfrentamientos en la ciudad sureña de Sweida, de mayoría drusa. Foto: EFE - MOHAMMED AL RIFAI

Israel bombardeó el miércoles el cuartel general del Ejército sirio en Damasco, tras la amenaza de intensificar sus ataques contra las fuerzas gubernamentales si no se retiran de Sweida, ciudad de mayoría drusa en el sur de Siria, donde murieron casi 250 personas tras varios días de violencia.

Los enfrentamientos comenzaron el domingo entre combatientes drusos y tribus beduinas sunitas, después del secuestro de un comerciante de verduras druso, que desencadenó una serie de raptos en represalia, según la versión del Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH).

Las fuerzas del Gobierno sirio anunciaron el lunes su intervención para frenar la violencia, y fueron desplegadas el martes en la ciudad de Sweida, hasta entonces en manos de combatientes drusos.

El observatorio, unos testigos y grupos drusos acusaron a la fuerza pública de numerosos abusos, como ejecuciones sumarias de civiles y saqueos. Según esta oenegé, 248 personas murieron desde el inicio de la violencia, que llevó a las fuerzas gubernamentales a intervenir. La mayoría son combatientes de ambos lados, así como 28 civiles drusos, de los cuales 21 murieron ejecutados de forma sumaria por las fuerzas del Gobierno.

La Presidencia siria prometió investigar los incidentes y “castigar a todos aquellos” que cometan crímenes contra los residentes de Sweida. Israel, que ocupa y anexó la mayor parte de los Altos del Golán sirios, donde vive una importante población drusa, reiteró en los últimos días que no permitirá ninguna presencia militar en el sur de Siria, cerca de su frontera común.

Las fuerzas israelíes amenazaron con intensificar los bombardeos que lleva a cabo desde el lunes si las de Siria no se retiran de la región. De hecho, el ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó que “Israel no abandonará a los drusos en Siria”.

En medio de ello, el Ejército anunció el miércoles que bombardeó la entrada del cuartel general del Ejército sirio en Damasco. La televisión estatal siria indicó que dos personas resultaron heridas en el centro de la capital, sin precisar el lugar exacto.

La Unión Europea pidió el respeto de la soberanía de Siria e instó a “todas las partes” a proteger a los civiles, y Francia pidió el fin de los “abusos contra civiles” en Sweida.

La ola de violencia en Siria

Los drusos son una destacada minoría de Oriente Medio, cuya religión deriva del islam chiita. Están presentes en Líbano, en el sur de Siria y en el Golán sirio ocupado por Israel.

Esta violencia ilustra los retos a los que se enfrenta el gobierno interino de Ahmed al Sharaa, desde que él y una coalición de grupos rebeldes sunitas derrocaron al presidente Bashar al Asad en diciembre, en un país marcado por casi 14 años de guerra civil.

En Sweida, donde las autoridades declararon el martes un alto al fuego que no fue respetado, dos corresponsales de la AFP escucharon el miércoles disparos de forma intermitente y uno de ellos vio salir humo de varios barrios.

“Estoy en el corazón de la ciudad de Sweida, al lado del edificio de la Gobernación (...). No pienso salir y en cualquier caso no hay forma de escapar”, declaró un residente por teléfono. “Si llegan aquí, estoy muerto. Hay ejecuciones sumarias en las calles”, añadió el hombre, que no reveló su identidad.

El miércoles por la mañana, uno de los corresponsales de la AFP vio una treintena de cadáveres tendidos en el suelo, algunos de miembros de las fuerzas gubernamentales y otros de combatientes vestidos de civil, sin poder identificarlos. Otro vio a las fuerzas gubernamentales disparando proyectiles desde una de sus posiciones.

El portal de noticias local Suwayda 24 informó de “intensos bombardeos de artillería y mortero” en la ciudad y sus alrededores desde el amanecer.

El Ministerio de Defensa sirio afirmó que “grupos al margen de la ley reanudaron los ataques contra el Ejército y las fuerzas de seguridad interna en la ciudad” tras declararse el alto al fuego, y les pidió a los residentes que permanezcan en sus casas.

El miércoles, uno de los líderes religiosos drusos más influyentes, Hikmat al Hejri, hizo un llamado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, “y a todos aquellos que tienen influencia en el mundo”.

En su declaración, dijo: “Salven a Sweida. Nuestro pueblo está siendo exterminado y asesinado a sangre fría”. Los principales líderes religiosos drusos tienen posturas divergentes, y Hejri se desmarcó el martes pidiendo a los combatientes de la minoría que no depongan las armas.

