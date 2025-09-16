Israel cerca Ciudad de Gaza: lo que se sabe del éxodo masivo y condenas por genocidio

Tanques israelíes en la frontera entre Israel y Gaza, de cara a la operación militar lanzada por Benjamin Netanyahu. Foto: EFE - ATEF SAFADI

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Israel lanzó una ofensiva terrestre sobre Ciudad de Gaza que marca un nuevo punto de inflexión en la guerra. Para el gobierno de Benjamin Netanyahu, se trata de un paso indispensable para impedir que Hamás se “reagrupe” y pueda seguir operando.

Sin embargo, sobre el terreno la operación se traduce en un cerco asfixiante: miles de civiles atrapados entre bombardeos, sin agua ni alimentos suficientes y con un dilema imposible entre huir hacia el sur —un trayecto inseguro y sin garantías— o quedarse en medio de la destrucción.

Las escenas dentro de Ciudad de Gaza reflejan esa paradoja. Familias enteras se refugian en casas semidestruidas o improvisan cobijos en ruinas, mientras las promesas israelíes de corredores humanitarios “seguros” se enfrentan al miedo de morir en el camino.

Testimonios recogidos por la AFP y The New York Times desde el enclave hablan de hambre, pánico y condiciones insalubres, una situación que organismos internacionales describen como insostenible.

🔑Las claves de la operación en Ciudad de Gaza (por si tiene afán)

Según The New York Times , Israel habla de tres divisiones de tropas y 850 objetivos atacados en la última semana antes de la ofensiva. También aparecen imágenes satelitales que muestran vehículos rodeando la ciudad.

Al menos 2.000 militantes de Hamás permanecerían en la ciudad, según estimaciones del ejército israelí.

El vocero militar Effie Defrin dijo que la ofensiva terrestre en Gaza City tomará “meses” y que el despeje completo podría tardar incluso más, por lo “profundamente atrincherada” que está la infraestructura de Hamás.

Entre 300.000 y 350.000 personas ya huyeron de la ciudad hacia el sur, pero todavía quedarían más de medio millón atrapados.

Israel ha movilizado unos 60.000 soldados de reserva y extendió el servicio de decenas de miles más para sostener la operación.

Benjamin Netanyahu dice que actúa para “asegurar la existencia de Israel” y liberar rehenes, aunque enfrenta protestas de familias de secuestrados.

Hay condenas fuertes desde Francia, Reino Unido, Alemania y la Unión Europea.

Israel bombardeó también el puerto de Hudaydah en Yemen, acusando a los hutíes de recibir armas iraníes allí.

Le puede interesar: Javier Bardem: “Hay que denunciar lo urgente, el genocidio de Israel en Gaza”

👉 Condenas a la operación de Israel

La comunidad internacional endureció su tono. Países europeos como Francia, Alemania, Reino Unido, Suecia y la Comisión Europea han cuestionado la lógica de la ofensiva, señalando que destruye la posibilidad de una solución política.

La ONU fue más lejos: una comisión acusó a Israel este miércoles de cometer genocidio, y el secretario general, António Guterres, calificó la operación de “moral, política y legalmente intolerable”.

“La responsabilidad recae en el Estado de Israel”, subrayó Navi Pillay, lefa de la Comisión, al presentar el documento.

Israel insiste en que su objetivo es Hamás, no la población civil, pero las imágenes de devastación alimentan la narrativa contraria.

🎤 Críticas a Netanyahu en Israel

Dentro de Israel, la guerra también está reconfigurando la política interna. Mientras Netanyahu insiste en alcanzar una “victoria total”, crece la presión de familiares de rehenes y de sectores que lo acusan de prolongar la guerra para sostenerse en el poder.

Las protestas en Jerusalén muestran un país partido entre quienes apoyan la ofensiva sin concesiones y quienes exigen un acuerdo que permita liberar a los cautivos.

El jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, insistió en que el ejército hace “lo máximo para mitigar el daño a civiles” y que actúa contra una organización que “busca eliminar la existencia misma del Estado de Israel”.

Vea también: EE. UU. endurece postura contra Hamás y crítica a aliados europeos

📌 Israel también ataca a Yemen

La ofensiva, además, ya trasciende Gaza. Israel bombardeó el puerto de Hudaydah en Yemen, bajo el argumento de interrumpir el flujo de armas iraníes hacia los hutíes, un movimiento que confirma la dimensión regional de la guerra. El conflicto se expande al Mar Rojo y vuelve a colocar a Irán en el tablero, elevando el riesgo de una conflagración más amplia.

🔍 Éxodo masivo en Gaza

Imágenes satelitales muestran cientos de carpas en el centro de Ciudad de Gaza, instaladas por familias desplazadas. Barrios enteros como Zeitoun han quedado arrasados y múltiples edificios altos destruidos bajo el argumento de que eran usados por Hamás.

Alrededor del 40 % de la población, unas 350.000 personas, ya habría huido. Sin embargo, cientos de miles siguen atrapados en el centro.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com