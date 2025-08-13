Israel aprueba plan para nueva ofensiva en Ciudad de Gaza para “derrotar” a Hamás

Antes del reciente anuncio sobre la nueva ofensiva en Gaza, el 8 de agosto el jefe del Ejército israelí, Eyal Zamir, se reunió con los comandantes para planear la expansión de las operaciones. Foto: EFE - EFE

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El ejército israelí anunció el miércoles que aprobó el marco para una nueva ofensiva en la Franja de Gaza, donde Hamás condenó sus “agresivas” incursiones terrestres en Ciudad de Gaza, la mayor aglomeración urbana en el territorio palestino.

Testigos informaron de intensos ataques aéreos sobre la ciudad, así como de la presencia de tanques israelíes y fuertes explosiones en los barrios de Tal al Hawa y Zeitun, donde el ejército estaba demoliendo casas.

Tras 22 meses de guerra, Israel quiere tomar el control de esta ciudad del norte del territorio y de los campos de refugiados cercanos, una de las zonas más densamente pobladas de la Franja de Gaza. Con esta ofensiva busca desmantelar los últimos bastiones de Hamás.

Por orden del gabinete militar del primer ministro Benjamin Netanyahu, el ejército, que actualmente controla tres cuartas partes del territorio, se prepara para lanzar esta nueva fase de sus operaciones con el fin de liberar a todos los rehenes israelíes retenidos en Gaza y “derrotar” a Hamás.

El jefe del Estado Mayor, el teniente general Eyal Zamir, “aprobó el marco principal del plan operativo del ejército en la Franja de Gaza”, según un comunicado militar, que no precisó ninguna fecha.

El movimiento islamista palestino denunció “incursiones agresivas en Ciudad de Gaza” y una “escalada peligrosa por parte de Israel”.

En las calles de la ciudad, las familias palestinas volvían a huir, con sus equipajes y colchones apilados en bicicletas y carretas.

Le recomendamos: Liberan a la activista Martha Lía Grajales, detenida tras una protesta en Caracas

Tanques y bombardeos intensifican la ofensiva

“Desde hace varios días, los tanques avanzan [...]en la parte sureste del barrio de Zeitun, destruyendo casas. Los tanques también avanzan en la parte sur de Tal al Hawa”, contó a AFP Abu Ahmed Abbas, un hombre de 46 años cuya casa fue destruida en este barrio.

“Los ataques son muy intensos. Se han intensificado y desde el domingo también hay fuego de artillería”, añadió.

“Las explosiones son masivas, hay muchos bombardeos [...] los tanques siguen allí y he visto a decenas de civiles huir” hacia el oeste de la ciudad, dijo Fatum, una mujer de 51 años que vive con su marido y su hija en una tienda de campaña en Tal al Hawa.

Según la Defensa Civil de Gaza, 18 palestinos, entre ellos varios menores, murieron el miércoles por disparos israelíes. Al menos 11 de ellos esperaban ayuda humanitaria.

El anuncio de la aprobación del plan coincide con el anuncio de Hamás de que una delegación del movimiento ha llegado a El Cairo para mantener “conversaciones preliminares” con responsables egipcios sobre una nueva tregua.

Egipto indicó el martes que estaba trabajando con Catar y Estados Unidos para lograr un alto el fuego de 60 días en la Franja de Gaza, donde la guerra estalló el 7 de octubre de 2023 tras el ataque de Hamás sin precedentes en territorio israelí.

Netanyahu afirmó el domingo que el plan israelí “no tenía como objetivo ocupar Gaza, sino desmilitarizarla”.

Podría interesarle: Fue “aterrador”: el ICE detuvo a una mujer de Nueva Zelanda y a su hijo en EE. UU.

Manifestaciones exigen el fin del conflicto y la liberación de rehenes

El dirigente se enfrenta a una fuerte presión por parte de la opinión pública de su país, conmocionada por la suerte de los 49 rehenes que siguen retenidos en Gaza, 27 de los cuales han muerto, según el ejército. En el extranjero se multiplican los llamamientos para poner fin al sufrimiento de los más de dos millones de habitantes del territorio, amenazados por una “hambruna generalizada”, según la ONU.

El jefe del Estado Mayor señaló el miércoles “la importancia de aumentar la disponibilidad y la preparación de las tropas para el reclutamiento de reservistas”, una cuestión política espinosa, ya que los ultraortodoxos, que representan potencialmente a decenas de miles de hombres, se niegan a efectuar el servicio militar obligatorio.

Varios cientos de pilotos retirados de la fuerza aérea se manifestaron el martes en Tel Aviv al grito de “¡Detengan la guerra!”, para exigir la liberación de los rehenes.

El ataque de Hamás de octubre de 2023 que desató la guerra causó la muerte de 1.219 personas, según un balance de AFP basado en cifras oficiales.

La ofensiva israelí ha matado al menos 61.599 palestinos, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza, que la ONU considera fiables.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com