“Israel debe facilitar y aceptar” la ayuda para Gaza, dice CIJ

Israel debe “aceptar y facilitar” la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, según declaró el Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas (CIJ) este miércoles tras la petición de 2024 por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas para que la corte emitiera una opinión consultiva (un dictamen con peso tanto legal como político, pero no vinculante).

La respuesta de la CIJ resalta que Israel debe permitir la entrada de agencias de la ONU “incluso en caso de guerra”. Además, recalcó que ese país no puede usar “la hambruna como método de guerra”.

Según los jueces del tribunal, si Israel no permite entrar ayuda humanitaria a Gaza, este está obligado a tomar tal rol de apoyo, para asegurar el cubrimiento de las necesidades básicas de la población.

“Nunca se deben alegar argumentos de seguridad para detener ese apoyo para los civiles”, subrayó Yuji Iwasawa, presidente del TIJ.

En medio de las declaraciones, el juez nombró a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), resaltando que Israel ha bloqueado el trabajo de tal organismo en Gaza.

Por esto, dijo que el país “debe facilitar la labor de UNRWA y respetar su trabajo y la inviolabilidad de las instalaciones de Naciones Unidas en los territorios palestinos ocupados”.

En contraste, el Ministerio de Exteriores de Israel categorizó tales declaraciones como “un nuevo intento [...] de imponer medidas políticas contra Israel disfrazadas de ‘derecho internacional”. El gobierno del este Estado aseguró que las afirmaciones de la CIJ fueron rechazadas “categóricamente”.

En referencia a la UNRWA Israel dijo que “no coopera” con esta por estar “plagada de actividades terroristas”.

Cabe recordar que en 2024, la ONU despidió a nueve empleados de la UNRWA tras una investigación que los vinculó con el ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre, el cual dejó 1.200 personas muertas y 250 secuestradas.

Sin embargo, no se hallaron pruebas suficientes para sustentar las denuncias israelíes contra el resto del personal. Además, CIJ señaló que no encontró evidencia que demuestre que la agencia comprometió su neutralidad en el la guerra.

Expertos de la ONU sobre Israel: es un “genocidio”

Este miércoles, la relatora especial de la ONU sobre los Derechos Humanos en los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, criticó el acuerdo de cese el fuego en Gaza entre Israel y Hamás, impulsado por Estados Unidos, y afirmó que es insuficiente para responder a lo que esta experta califica como un “genocidio” del pueblo palestino.

La ofensiva de Israel ha matado a más de 66.000 personas desde 2023.

El plan es “absolutamente inadecuado y no cumple con el derecho internacional”, afirmó Albanese.

Es necesario comprometerse a “poner fin a la ocupación, a la explotación de los recursos palestinos y a la colonización”, declaró.

Las tropas israelíes actualmente controlan la mitad de este territorio palestino. “No es una guerra, es un genocidio en el que existe la determinación de destruir a un pueblo como tal”, añadió.

Expertos de la ONU y varios grupos de defensa de los derechos humanos, entre ellos Amnistía Internacional y Human Rights Watch, acusan a Israel de cometer un genocidio en Gaza.

