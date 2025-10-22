España quiere “retirar” símbolos franquistas: un debate que aún divide al país

En España hay más de 6.000 símbolos de la época franquista. Pedro Sánchez recibe críticas por una lista que pretende eliminar algunos de estos. Foto: EFE - ANTONIO BAT

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El gobierno español anunció el miércoles su intención de hacer desaparecer los símbolos del franquismo del espacio público a partir del próximo mes, cuando se cumple el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, quien gobernó el país con mano de hierro entre 1939 y 1975.

Medio siglo después, los españoles siguen profundamente divididos sobre el legado de la dictadura franquista, por lo que la iniciativa socialista de conmemorar el 50º aniversario de la muerte del general, el 20 de noviembre de 1975, y el inicio del camino a la democracia, incrementó la tensión entre el gobierno de izquierda y la oposición de derecha y extrema derecha.

Así, el conservador Partido Popular (PP) suele acusar al presidente, Pedro Sánchez, de recurrir al “comodín de Franco” en momentos de debilidad política.

“Antes de que termine el mes de noviembre vamos a publicar en el Boletín Oficial del Estado todo el catálogo de elementos y de símbolos franquistas para que sean retirados de una vez por todas de nuestro país y de nuestras calles”, indicó este miércoles el presidente del gobierno en el Congreso de los Diputados.

Le recomendamos: ¿Quién es Jeanne Shaheen, la demócrata que defendió a Colombia ante presión de Trump?

El dirigente socialista no precisó cuáles serán los plazos para retirar estos símbolos. Tampoco dio detalles del contenido de esta lista, pero según la página “Debería Desaparecer”, que se encarga de rastrear estos elementos, todavía hay más de 6.000 símbolos de la época franquista en territorio español.

Se trata de monumentos, emblemas y calles que rinden homenaje al dictador o a figuras del régimen, un hecho denunciado en numerosas ocasiones por asociaciones y por el propio gobierno de izquierda de Sánchez.

Este es el caso, por ejemplo, del “Arco de la Victoria”, un monumento neoclásico situado en la entrada oeste de Madrid. Se construyó en los años 1950 para celebrar el éxito de las tropas franquistas sublevadas sobre los soldados republicanos durante la Guerra Civil (1936-1939).

Le podría interesar: Presunto intento de envenenamiento contra el presidente Noboa de Ecuador

La memoria de España sobre Franco

Tras llegar al poder después de una guerra civil que causó cientos de miles de muertos, Franco gobernó España con mano de hierro durante 36 años. A su muerte ningún responsable del régimen fue juzgado, ya que este periodo fue objeto de una amplia amnistía que benefició a ambos bandos.

El gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero inició un cambio de rumbo en 2007 con su ley llamada de “memoria histórica”, que obligaba a las administraciones a retirar los símbolos que hicieran apología de la dictadura del espacio público.

Este giro se aceleró con la llegada al poder en 2018 de Pedro Sánchez, otro socialista.

Un año después se exhumaron los restos de Franco de su tumba en el Valle de los Caídos (rebautizado como Valle de Cuelgamuros), que se había convertido en lugar de homenaje para los nostálgicos de la dictadura.

En 2022 se votó una ley de “memoria democrática” que creó un registro de víctimas de Franco, anuló las condenas sumarias dictadas por su régimen y presionó a los ayuntamientos reacios a eliminar los símbolos franquistas.

Estas medidas siguen encontrando algunas resistencias.

De su lado, el PP -partido conservador nacido en 1989 tras la refundación de Alianza Popular, creado tras la muerte de Franco por uno de sus antiguos ministros-, acusa al Ejecutivo de querer reabrir las heridas del pasado bajo el pretexto de la memoria.

La principal formación de la oposición, el PP prometió derogar la ley de 2022 si regresa al poder.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com