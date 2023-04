Israel, entre los planes de la reforma judicial y la creación de una guardia nacional

Así se han visto las calles de Tel Aviv en medio de las protestas por la reforma judicial del gobierno de Benjamín Netanyahu. Foto: EFE - ABIR SULTAN

Israel ha vivido meses intensos de protestas. Solo esta semana, en el marco del aniversario número 75 de la creación del Estado, miles de personas salieron a las calles de Tel Aviv gritando “democracia” y ondeando banderas nacionales. En medio de ello, el primer ministro, Benjamín Netanyahu, hizo un llamado a la unidad, pues solo así “lograremos alcanzar nuestros objetivos. Estar unidos es saber que tenemos un solo pueblo y un solo Estado, y que no tenemos y no tendremos otra tierra”, advirtió en un discurso.

Además, recientemente, se pronunció frente a uno de los temas que más división ha causado entre los israelíes: la reforma judicial. Luego de que a finales de marzo dijera que tomaba lugar una “pausa” legislativa para dar una “oportunidad [...] al diálogo”, el gobernante dio a conocer que el curso del proyecto dentro del Knesset (órgano unicameral) se retomará en las sesiones del verano.

📝 Sugerimos: Por el “chiste” del canciller Leyva, Colombia recibe queja formal de Panamá

Las decisiones de aplazar la votación alrededor de la iniciativa no han sido fáciles para el primer ministro, pues en medio de ello está el apoyo irrestricto por parte de los líderes de extrema derecha que conforman su coalición de gobierno a los cambios judiciales. Por ejemplo, Itamar Ben-Gvir, ministro de seguridad nacional y líder del partido Poder Judío, accedió a respaldar la pausa a cambio de la promesa de crear la “guardia nacional”. Dicha petición se convirtió en realidad a principios de abril, aunque los detalles aún son escasos, y la composición exacta, la asignación presupuestaria y la estructura de liderazgo están por ser determinadas en un comité que debe informar al Legislativo en junio.

Entretanto, ya se escuchan algunas preocupaciones frente a la creación de esta nueva fuerza, teniendo en cuenta, además, que los rumores que han circulado apuntan a que Israel planea intensificar las operaciones contra los grupos palestinos. Esto, en momentos en los que los ataques terroristas están en su punto más alto en 20 años y en los que la comunidad árabe vive en medio del crimen organizado y del aumento de los asesinatos, como lo muestran las cifras: solo en lo que va de 2023, han fallecido 52 personas de dicho círculo.

“Existe la necesidad de fortalecer la policía en Israel, sí”, dijo a The Guardian Omer Bar-Lev, predecesor de Ben-Gvir en la “coalición de cambio” de 2021-2022, que destituyó brevemente a Netanyahu de su cargo. “Si llamas a una nueva fuerza ‘guardia nacional’ o no, eso es una cuestión cosmética (...). Agregar otra fuerza, con una cadena de mando diferente, no es necesario ni posible”.

Incluso, los reparos se han hecho sentir desde dentro de la misma Policía. Por ejemplo, el inspector general Yaacov Shabtai comentó que la “guardia nacional”, si no está bajo el control de su propia fuerza, “podría resultar más costosa e incluso perjudicar la seguridad de la ciudadanía”, informó el portal de noticias Ynet. A este tipo de reparos también se sumó el jefe de policía del país, Insp Gen Kobi Shabtai.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.