Israel está listo para volver a los combates; Hamás considera extender la tregua

Más de 11.240 personas, incluidos 4.630 niños, han muerto en Gaza por los combates entre Israel y Hamás. Foto: EFE - ALAA BADARNEH

El ministro de Defensa de Israel, Yoav Galant, manifestó que el Ejército está listo para reanudar los combates en Gaza por “aire, tierra y mar”, sumándose así a la línea del primer ministro, Benjamín Netanyahu, quien ha dicho que sus fuerzas volverán “inequívocamente” a los combates luego de la devolución de rehenes por parte de Hamás.

“Al comienzo de la guerra me fijé tres objetivos: la eliminación de Hamás, el regreso de todos nuestros secuestrados y garantizar que Gaza nunca más vuelva a ser una amenaza para Israel. Estos tres objetivos siguen siendo los mismos... En los últimos días, escucho una pregunta: ¿Israel volverá a luchar después de que se agote esta fase de devolución de nuestros secuestrados? Entonces mi respuesta es inequívoca: sí. No hay manera de que no volvamos a luchar hasta el final”, escribió Netanyahu en su cuenta de X.

Del lado de Hamás, el grupo palestino ha afirmado estar dispuesto a prolongar la tregua en Gaza por cuatro días más. La tregua, que cumple su sexto día, ha permitido la entrada masiva de ayuda humanitaria al asediado territorio palestino, devastado por siete semanas de bombardeos israelíes.

El acuerdo de tregua, negociado principalmente por Catar con el apoyo de Egipto y Estados Unidos, ya ha permitido la liberación de 60 rehenes israelíes y 180 detenidos palestinos. Además, 21 rehenes extranjeros, en su mayoría tailandeses que viven en Israel, fueron liberados fuera del marco de ese acuerdo.

Las autoridades israelíes estiman que unas 240 personas fueron secuestradas durante el ataque lanzado por Hamás desde la Franja de Gaza que se cobró la vida de unas 1.200 personas en Israel, la gran mayoría civiles. Hamás ha declarado que tiene a la mayoría de los rehenes y que otros están en manos de otros grupos armados palestinos.

La continuación de la tregua también es vital para los gazatíes. A pesar de la llegada desde el 24 de noviembre, a través de Egipto, de cientos de camiones de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, la situación sigue siendo “catastrófica”, juzgó el Programa Mundial de Alimentos (PMA) que afirma que “existe riesgo de hambruna”.

Según un funcionario de la Casa Blanca, la cantidad de ayuda humanitaria que llegó por carretera asciende ahora a 2.000 camiones de alimentos, combustible, medicamentos y equipos necesarios para el funcionamiento de las infraestructuras de desalinización del agua de mar.

Por esto, el grupo de mediadores, encabezados por Catar y Estados Unidos, están tratando de convencer a Israel de prorrogar la tregua. El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, dijo el miércoles que concentrará los esfuerzos de su visita del jueves a Israel en hacer que el estado hebreo prolongue esta pausa en los bombardeos.

“Queremos que se prolongue esta pausa, porque ha permitido liberar a rehenes y trabajar en la asistencia humanitaria para quienes lo necesitan desesperadamente”, dijo Blinken durante una conferencia de prensa en la sede de la OTAN en Bruselas.

