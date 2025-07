Israel lanza ataques aéreos contra puertos hutíes en Yemen tras misil interceptado

Hutíes protestan contra Israel por sus ataques a Gaza. Foto: EFE - YAHYA ARHAB

Israel lanzó una ofensiva aérea contra posiciones estratégicas en Yemen controladas por los rebeldes hutíes. La acción, denominada operación “Bandera Negra”, incluyó bombardeos a puertos clave del mar Rojo y una central eléctrica, en represalia por ataques con misiles y drones contra su territorio y las rutas marítimas.

🔑Las claves del ataque a Yemen (por si tiene afán)

Israel bombardeó infraestructura hutí en Yemen, incluidos puertos y una central eléctrica.

Se atacó también el Galaxy Leader, un barco capturado por los hutíes y convertido en base con radar.

La ofensiva responde a un misil lanzado desde Yemen e incidentes en el mar Rojo.

Israel acusa de nuevo a los hutíes de actuar como brazo de Irán en la región.

👉 ¿Por qué importa?

La ofensiva de Israel ocurre tras la intercepción de un misil balístico lanzado desde Yemen contra territorio israelí y de un nuevo ataque de los hutíes contra un buque en el mar Rojo, cerca del puerto de Hodeida.

Desde finales de 2023, los rebeldes hutíes han atacado decenas de embarcaciones que consideran vinculadas a Israel, forzando a múltiples navieras a evitar la ruta del mar Rojo, por donde transita cerca del 12 % del comercio mundial.

Los hutíes, respaldados por Irán, han justificado estos ataques como parte de su solidaridad con la Franja de Gaza, que ha sido blanco de una ofensiva militar israelí desde octubre pasado. El Ministerio de Salud de Gaza estima que más de 57.000 personas han muerto, en su mayoría mujeres y niños.

🎤 Lo que dicen

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que Israel no permitirá que se utilicen puertos yemeníes como plataformas iraníes: “La ley de Yemen es la misma que la de Teherán. Cualquiera que intente perjudicar a Israel será perjudicado (…) Los hutíes continuarán pagando un alto precio por sus acciones”.

