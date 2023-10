Israel planea invasión de Gaza para acabar con Hamás, reporta el NYT

Tropas israelíes con una variedad de vehículos militares, incluidos tanques de batalla 'Merkava', se reúnen en un lugar de reunión en un lugar no revelado a lo largo de la frontera con Gaza. Foto: EFE - ATEF SAFADI

La situación en la Franja de Gaza continúa agravándose y no hay señales de una desescalada del conflicto. The New York Times reportó este sábado que el ejército de Israel está preparando un plan para invadir Gaza en los próximos días con el objetivo de vengar los ataques perpetrados por Hamás el pasado 7 de octubre.

La misión, según el diario estadounidense, es destruir el liderazgo del grupo palestino en Gaza. El Times consultó a tres oficiales de Israel familiarizados con el plan. Esta sería la “mayor operación terrestre” de las fuerzas de Israel desde 2006, cuando el país invadió Líbano. El gobierno de unidad que conformó el primer ministro, Benjamín Netanyahu, parece dispuesto a aventurarse en una ofensiva sangrienta que profundizaría el drama humanitario que ya se vive en la región por los ataques de ambos bandos.

El costo es enorme, según las fuentes consultadas. Hamás, dicen, “podría matar rehenes israelíes, utilizar a palestinos no combatientes como escudos humanos y sembrar el territorio con trampas explosivas”. Desde el punto de vista militar, la superficie representa un desafío total para las fuerzas de Israel, pues la Franja, además de ser estrecha, está densamente poblada y contiene un laberinto de túneles por los que se pueden mover fácilmente los militantes de Hamás y atacar por sorpresa.

📝 Sugerimos: ¿Qué es el Rayo de Hierro, el nuevo sistema de defensa de Israel?

Los planes para esta operación plantean serias preocupaciones. En primer lugar, está el otro gran actor militar en la zona: Hezbolá. No se sabe si la invasión de Gaza podría conducir a que este grupo, la milicia libanesa más grande y aliado de Hamás, responda con artillería y abra otro flanco en la guerra contra Israel, esta vez por el norte. Durante los últimos días, Hezbolá ya se ha mostrado dispuesto a entrar en el conflicto con mayor dureza.

La otra pregunta se la hacen los grandes medios de comunicación en el exterior. The Wall Street Journal dedicó todo un artículo a exponer qué para Israel ha sido más importante mostrar sus intenciones y planes para acabar con Hamás que preguntarse qué vendría después de su exterminio.

📌 Le puede interesar: Israel le da 24 horas a la ONU para que se evacúe la zona de Gaza

“El Gobierno de Israel no ha ofrecido ninguna indicación de lo que podría suceder a continuación y no hay buenas opciones”, señaló el diario estadounidense.

Entre tanto, Estados Unidos y otros gobiernos han abogado por crear un corredor humanitario para la evacuación de civiles. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, conversó por teléfono este sábado con su par egipcio, Abdel Fatah al Sisi, con quien “coincidió” en el ingreso urgente de ayuda humanitaria en Gaza para “evitar un desastre humanitario todavía mayor” en el territorio.

Todos estos llamados responden a la orden israelí de evacuación inmediata de más de un millón de habitantes del norte de la Franja de Gaza al sur, en medio de su intenso bombardeo en represalia por los ataques de Hamás. La ONU urgió anular la medida y advirtió que tendría consecuencias “devastadoras”.

📰 También recomendamos: El imposible de evacuar Gaza: ¿por qué se prevé una “tragedia humanitaria”?

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.