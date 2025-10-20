Trump compartió video hecho con IA donde arroja excremento a manifestantes

Manifestantes marchan en todo EE. UU. contra el autoritarismo mientras Trump difunde un video con IA. Foto: El Espectador

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió en sus redes sociales un video generado con inteligencia artificial en el que aparece con una corona y al mando de un avión bautizado como “Rey Trump”.

En la grabación, el mandatario sobrevuela a los manifestantes que protestaron contra su gobierno durante el fin de semana y arroja desde la aeronave excremento sobre ellos.

Donald Trump publicó un video con IA donde aparece como “Rey Trump” arrojando excremento sobre manifestantes.

La publicación coincide con las protestas nacionales “No Kings” contra su estilo autoritario.

La Casa Blanca difundió otra imagen con IA de Trump y JD Vance usando coronas.

Trump ha compartido antes contenido similar, incluido un meme racista sobre Hakeem Jeffries.

La portavoz de la Casa Blanca desestimó las protestas con un “¿A quién le importa?”.

El breve video compartido en la cuenta de Trump en Truth Social la noche del sábado coincidió con una masiva protesta nacional llamada “No Kings” (“No a los reyes”), en la que manifestantes de los 50 estados expresaron su rechazo al gobierno de Trump.

Durante la jornada, los participantes portaron carteles con mensajes como “No juro lealtad a ningún rey” y corearon consignas acusando al presidente de actuar de manera autoritaria. Las protestas fueron pacíficas pero firmes en su reclamo contra lo que consideran un liderazgo autocrático.

El sábado, la Casa Blanca también publicó en las redes sociales una imagen generada por IA de Trump y el vicepresidente JD Vance con coronas. “Pasen toda una buena noche”, decía la publicación, con el emoji de la corona.

Donald Trump publica regularmente imágenes generadas por inteligencia artificial o videos simulados en su cuenta de Truth Social. El mes pasado difundió un meme que mostraba al representante demócrata Hakeem Jeffries, líder de la minoría en la Cámara, con bigote falso y sombrero, acompañado de música de mariachis. Jeffries, quien es afroamericano, calificó el video de racista e intolerante.

Las protestas denominadas No Kings siguieron a una movilización masiva en junio, donde se estima participaron cinco millones de personas en unas 2,000 manifestaciones a nivel nacional. La marcha del pasado sábado fue organizada por grupos locales y nacionales, incluyendo coaliciones progresistas relevantes como Indivisible, 50501 y MoveOn.

Líderes republicanos rechazaron estas protestas, responsabilizándolas de la prolongación del cierre del gobierno y calificándolas como una “manifestación de odio contra Estados Unidos”.

La Casa Blanca solo se pronunció frente a las manifestaciones, por meido de la portavoz, Abigail Jackson, quién dio una breve respuesta en un correo electrónico. “¿A quién le importa?”, dijo.

En una entrevista con Fox News, que se emitió el domingo, Trump dijo de los manifestantes: “Se refieren a mí como a un rey. No soy un rey”.

