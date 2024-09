Biden le pide a Israel rendir cuentas tras muerte de una activista en Cisjordania

Palestinos y activistas internacionales sostienen fotografías de la fallecida activista turcoestadounidense, Aysenur Eygi, en Cisjordania. Foto: EFE - ALAA BADARNEH

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió este miércoles aclarar los hechos que provocaron la muerte de la activista turcoestadounidense Aysenur Eygi a manos de las fuerzas israelíes en Cisjordania. “Debe haber una rendición de cuentas completa e Israel debe hacer más para garantizar que incidentes como este nunca vuelvan a pasar”, afirmó el mandatario en un comunicado.

Eygi, de 26 años, murió el viernes luego de recibir un disparo cuando participaba en una manifestación semanal contra los asentamientos israelíes en Cisjordania. “Estoy indignado y profundamente triste por su muerte. El disparo que la mató es absolutamente inaceptable”, escribió Biden. El jefe de la Casa Blanca señaló que Israel “ha reconocido su responsabilidad en la muerte de Aysenur, y una investigación preliminar determinó que fue resultado de un trágico error, debido a una escalada innecesaria”.

Las Fuerzas de Defensa de Israel dijeron que los resultados de una investigación inicial mostraron que era “muy probable que ella fuera alcanzada indirecta e involuntariamente por fuego que no estaba dirigido a ella, sino al instigador clave del motín”. En respuesta, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, comentó que hablaría con altos funcionarios israelíes y exigiría que las fuerzas de seguridad “realicen algunos cambios fundamentales en la forma en que operan en Cisjordania, incluidos cambios en sus reglas de enfrentamiento”.

Biden no ofreció más información específica sobre qué cambios exigiría Estados Unidos a las fuerzas de seguridad israelíes. Al respecto, Kamala Harris también calificó el tiroteo que provocó la muerte de Eygi de “inaceptable y plantea preguntas legítimas sobre la conducta del personal de las Fuerzas de Defensa de Israel en Cisjordania”. Su llamado fue el mismo que el de su aliado demócrata: “Israel debe hacer más para garantizar que incidentes como este no vuelvan a ocurrir”. Ahora bien, los familiares de la víctima, citando informes de los medios y otras investigaciones, han dicho que no creen que el tiroteo fuera un accidente. “Recibió un disparo mortal en la cabeza de un francotirador israelí situado a 200 metros de distancia”, mencionó Hamid Ali, socio de Eygi: “No fue un accidente y sus asesinos deben rendir cuentas”.

