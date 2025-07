Kim Jong-un honró a los soldados norcoreanos muertos en la guerra de Ucrania

El líder norcoreano, Kim Jong-un, en una ceremonia por los soldados muertos en medio de la guerra de Ucrania. Foto: AFP - -

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Medios estatales norcoreanos difundieron imágenes de Kim Jong-un visiblemente emocionado en un homenaje a soldados que murieron luchando junto a Rusia en la guerra contra Ucrania.

El líder norcoreano, junto a la ministra rusa de Cultura, Olga Liubimova, se ve colocando una bandera de su país sobre uno de los ataúdes durante la ceremonia de devolución de los restos de los soldados caídos en el frente ucraniano.

“Nuestros héroes”: soldados norcoreanos en la guerra de Ucrania

El acto coincidió con el aniversario de un pacto militar firmado entre Pyongyang y Moscú, que incluía una cláusula de mutua defensa. En virtud de este acuerdo, Corea del Norte envió miles de soldados para ayudar a Rusia a recuperar la región fronteriza de Kursk, tomada parcialmente por Ucrania en una ofensiva sorpresa el año pasado. Sin embargo, el país asiático no reconoció su implicación hasta el pasado abril.

El video difundido por la agencia estatal KCNA también mostró imágenes de soldados norcoreanos en el campo de batalla, acompañadas de leyendas como: “Oh, nuestros héroes, brillando, brillando, brillando, brillando, brillando”. “Oh, nuestros héroes, estrellas resplandecientes de mi patria”. “Aquellos que dieron su vida sin dudarlo para defender el honor brillan como estrellas radiantes”.

La televisión estatal también mostró a los participantes norcoreanos y rusos llorando durante la ceremonia, a la que Kim asistió en compañía de su hija adolescente, Kim Ju-ae, a la que muchos analistas consideran su probable sucesora.

Cerca de 600 soldados, muertos según Corea del Sur

Corea del Norte se ha convertido en uno de los principales aliados de Moscú en su ofensiva contra Ucrania como proveedor de armamento, pero también enviando a miles de soldados al frente. La agencia de inteligencia de Seúl estima que unos 600 soldados norcoreanos murieron y miles resultaron heridos en este conflicto, explicó el diputado surcoreano, Lee Seong-kweun.

Él, miembro del comité de inteligencia de la Asamblea Nacional, dijo la semana pasada que Pyongyang prevé mandar más tropas a Rusia, probablemente este mismo mes. Sin embargo, el Ministerio de Defensa surcoreano afirmó el martes que, por ahora, no hay señales de que se esté preparando este despliegue.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com