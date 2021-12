Durante estos días de luto el país tendrá exhibiciones de arte, un concierto para recordar y una exhibición de la flor Kimjongilia, nombrada en honor al antiguo líder, de acuerdo con un oficial del país. Foto: Agencia AFP

A los norcoreanos se les ha prohibido mostrar cualquier señal de felicidad por 11 días. De acuerdo con Kim Jong-un, su líder, esto es debido al aniversario de los 10 años de muerte de Kim Jong-il, el antiguo líder del país y su padre. La prohibición específica la risa, el alcohol y cualquier actividad de esparcimiento. De hecho, el mismo día del fallecimiento los ciudadanos nos podrán ir a comprar comida, de acuerdo con The Telegraph.

Si algún ciudadano fallece, sus familiares no pueden llorar en voz alta y el cuerpo debe ser llevado después que se termine el tiempo de luto, el cual es 11 días. Las personas ni siquiera pueden celebrar sus cumpleaños, si la fecha está dentro de este período de luto, así lo indicó un ciudadano norcoreano a Radio Free Asia (RFA), un medio de comunicación estadounidense sin ánimo de lucro que comparte información en Asia.

Este tiempo de luto, por lo general, ha sido establecido con una duración de diez días. Sin embargo, Kim Jong-un ha decidido agregarle un día más para conmemorar los diez años del fallecimiento del antiguo líder.

Incluso, la policía en el país, ha recibido instrucciones de buscar a quienes no luzcan lo suficientemente tristes, de acuerdo con RFA. Una fuente anónima le comentó a este medio que: “desde el primer día de diciembre, los policías tienen un deber de tratar de forma más severa aquellos que dañen el ambiente colectivo de luto” “es un evento que dura un mes para la policía. He escuchado que los oficiales de la policía no pueden dormir en lo absoluto”, citó otra fuente.

Adicionalmente, los ciudadanos norcoreanos tienen la obligación de cuidar a las personas que viven en la calle.

De acuerdo con la fuente citada en este medio: “el orden social y seguridad deben ser garantizados, así que las compañías son responsables por recoger comida y otorgársela a los residentes y empleados que no puedan venir a trabajar debido a la falta de comida”.

Durante estos días de luto, el país tendrá exhibiciones de arte, un concierto para recordar y una exhibición de la flor Kimjongilia, nombrada en honor al antiguo líder, de acuerdo con un oficial del país.

Para muchos habitantes en el país, estos períodos de luto causan disrupciones en la vida diaria de las personas.

Prohibir la risa no es la única restricción exagerada que ha impuesto Kim Jong-un. El líder de este país ha prohibido los skinny jeans, el corte de cabello tipo “mullet”, usar el cabello puntiagudo o pintado, usar piercings y camisetas estampadas. Kim alega que los jóvenes ciudadanos no pueden adoptar comportamientos “occidentales”, de acuerdo a The Guardian.

