La Flotilla Global Sumud es interceptada y retenida por Israel

Un video en redes sociales muestra el momento en el que uno de los barcos de la Flotilla Global Sumud en interceptada por el ejercito de Israel. Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Flotilla Global Sumud, que tenía como destino la Franja de Gaza para llevarle ayuda al pueblo gazatí, fue interceptada este miércoles por funcionarios israelíes, según registraron medios internacionales como The Guardian.

Poco antes de conocerse la interceptación, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel publicó un video que muestra a un oficial de la marina israelí ordenando a la flotilla cambiar su rumbo hacia el puerto israelí de Ashdod, “donde la ayuda será sometida a una inspección de seguridad” antes de ser transferida a Gaza.

🔑Las claves de lo que ha pasado con la Flotilla Global Sumud (por si tiene afán)

Una flotilla de barcos zarpó el 27 de septiembre de 2025 desde el puerto de San Giovanni Li Cuti, en Catania, Sicilia.

La iniciativa fue organizada por la Freedom Flotilla Coalition (FFC) y Thousand Madleens to Gaza (TMTG).

El objetivo es llevar ayuda humanitaria a Gaza en medio del bloqueo impuesto por Israel.

La flotilla está compuesta por 10 embarcaciones con decenas de personas a bordo.

La acción busca visibilizar la crisis humanitaria en Gaza y denunciar las restricciones israelíes al ingreso de asistencia.

La Flotilla Global Sumud difundió su propio video con la respuesta del miembro del comité de dirección, Thiago Ávila.

“Ustedes dicen que estamos entrando en una zona de guerra activa. Están diciendo que estamos entrando en un lugar donde están cometiendo crímenes de guerra”, señaló Ávila.

“Esto va en contra del derecho internacional. Una vez más, la Corte Internacional de Justicia emitió un fallo provisional en el que establece que cualquier intento de obstaculizar una misión humanitaria hacia Gaza está prohibido por el derecho internacional, y [la flotilla] está cumpliendo con la petición de responsabilizarlos por el crimen de genocidio”, añadió.

Le recomendamos: Israel bombardea Gaza mientras Hamás sigue analizando el plan de paz de Trump

LEADER OF #GlobalSumudFlotilla THIAGO AVILA ANSWERS BACK THE IDF AND TELLS THEM TO STAND DOWN!!! pic.twitter.com/cgJo2zUf7I — Global Sumud Flotilla ✨ (@GSMFlotilla) October 1, 2025

Según Al Jazeera y medios israelíes, la marina israelí tomó el control de dos barcos y señalan que el gobierno de Israel acusa a la flotilla de ser provocativa al rechazar las ofertas para trasladar la ayuda humanitaria a Gaza.

Israel ha impuesto controles a la entrada de ayuda humanitaria, que incluye alimentos, medicinas y suministros vitales, y está impidiendo la entrada de insumos esenciales para niños que sufren de desnutrición severa, según organizaciones humanitarias.

Le podría interesar: Flotilla Global Sumud avanza hacia Gaza, pese a maniobras de intimidación israelíes

El gobierno de Benjamin Netanyahu ha solicitado en repetidas ocasiones que la Flotilla Global Sumud entregue la ayuda que transportan sus barcos, argumentando que será distribuida entre la población de Gaza.

Sin embargo, la flotilla se ha negado, alegando desconfianza en que la ayuda llegue realmente a quienes la necesitan y señalando que las leyes internacionales del mar prohíben expresamente los bloqueos navales que provoquen la hambruna de civiles y obligan a garantizar el libre paso de la ayuda humanitaria.

Las dos colombianas, que hacían parte de la misión humanitaria, también fueron capturadas por el ejército Israelí. Este acto fue reprochado por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que por medio de su cuenta de X.

“Han sido detenidas en aguas internacionales dos ciudadanas colombianas que estaban en actividades de solidaridad humana con Palestina. Cancillería debe hacer todas las demandas respectivas, incluso en la justicia israelí. Invito a abogados internacionales que se pongan al servicio de Colombia, al lado de nuestros abogados”, afirmó el mandatario.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com