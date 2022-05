La presencia de mercenarios rusos en Malí y las alarmas por la seguridad en África

El grupo Wagner apareció en Ucrania en 2014, donde ayudó al ejército ruso a anexar la península de Crimea. Foto: Servicio de Seguridad de Ucrania

La presencia de mercenarios rusos en Malí despertó la preocupación alrededor de la seguridad en África y de la intervención de Rusia en dicho continente. El grupo Wagner, conocido por tener una supuesta cercanía con el Kremlin, parece estar detrás de ello, según se lee en The Guardian.

Documentos internos del ejército de Malí, vistos por el diario británico, revelan la presencia de miembros de Wagner, denominados “instructores rusos”, en “misiones mixtas” con soldados y gendarmes del país, durante operaciones en las que muchos civiles murieron. Según datos de la ONG Proyecto de Datos de Eventos y Ubicación de Conflictos Armados (ACLED), hasta 456 civiles fallecieron en nueve incidentes que involucraron a las fuerzas malienses y a Wagner entre enero y mediados de abril de este año, se lee en The Guardian.

Los gobernantes militares de Malí, que tomaron el poder en un golpe de Estado en mayo del año pasado, han dicho que los rusos en el país son instructores y no están desplegados en funciones de combate. Ahora bien, se sabe que el grupo está llenando el espacio que dejaron las tropas francesas con su retiro y, según le dijeron algunos analistas a The Guardian, se corre el riesgo de una reacción violenta entre las comunidades locales, que podría empeorar la violencia extremista que vive el país. “Los rusos son como un toro en la tienda de porcelana y parecen no ser conscientes ni preocuparse por las dinámicas étnicas cruciales”, dijo Corinne Dufka, investigadora de Human Rights Watch en el Sahel, al diario británico. “Su comportamiento, con la clara complicidad de los malienses, está profundizando las tensiones étnicas y creando muchos yihadistas nuevos a través de estas exacciones”, agregó.

No hay que olvidar, además, que Wagner ha estado activo en doce países africanos y, según un informe de Human Rights Watch, parece haber matado y torturado a civiles en la República Centroafricana desde 2019.

¿Qué es el grupo Wagner?

“Lo primero que hay que entender es que lo más probable es que no exista ningún grupo Wagner”, escribió en julio de 2021 Amy Mackinnon, reportera de inteligencia y seguridad nacional de Foreign Policy. La analista explica que el nombre describe una red de empresas y grupos de mercenarios que han estado vinculados a extraer oro y diamantes, y a participar en actividades paramilitares.

El grupo apareció en Ucrania en 2014, donde ayudó al ejército ruso a anexar la península de Crimea. Desde entonces, se tejió una red de paramilitares y empresas que se ha extendido a Siria. “Allí han luchado en apoyo del asediado presidente Bashar al-Assad, mientras se aseguraban un punto de apoyo en el sector energético del país”, sostuvo Mackinnon.

