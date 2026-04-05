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La RASD: un país en el patio trasero del desierto (Parte II)

La República Árabe Saharaui Democrática (RASD) vive en una grieta. Esta nación, marcada por el desplazamiento forzado, la violencia y la condición de refugio, lleva más de cincuenta años luchando contra el olvido. Segunda parte, de tres, de este reportaje.

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G. Jaramillo Rojas
05 de abril de 2026 - 03:01 p. m.
Ozman en una ventana de la casa familiar. Durante las horas más intensas del verano los saharauis permanecen dentro de sus casas. Entre las paredes de adobe y las telas que filtran la luz la vida se resguarda del calor. Campamentos de refugiados saharauis, Tinduf, Argelia.
Ozman en una ventana de la casa familiar. Durante las horas más intensas del verano los saharauis permanecen dentro de sus casas. Entre las paredes de adobe y las telas que filtran la luz la vida se resguarda del calor. Campamentos de refugiados saharauis, Tinduf, Argelia.
Foto: Dahian Cifuentes

Ozman, el segundo más chico de la familia es fanático de Mbapeé. Hay dos palabras que le provocan una profunda molestia: Messi y Marruecos. Cada vez que las escucha hace una mueca de vómito. Tiene siete años, una piel delicada y café como la cáscara de un dátil y tres camisetas de su ídolo que cuida más que cualquier otra cosa. Desde que vuelve de la escuela, pasado el mediodía, no deja de correr con sus pies descalzos por toda la casa para terminar con el salto con el que el astro francés de ascendencia camerunesa y argelina celebra sus...

Por G. Jaramillo Rojas

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JUAN ADOLFO BENAVIDES ALARCON(oy3xg)Hace 2 horas
Gracias por concientizarnos sobre la realidad que sufre el pueblo de la RASD, da tristeza la indolencia de la comumidad internacional con esta situacion. Ojala pronto puedan ser libres de su auto determinacion. Voy a estar pendidente del tercer articulo.
JOSE CASTRO(30990)Hace 9 horas
Excelentes artículos (parte I y II) que describen la situación que vive el pueblo en la RASD. Que llegue pronto la coherencia por parte de la comunidad internacional.
Felipe Fegoma(94028)Hace 9 horas
Marruecos es el mayor aliado de los gringos en la región. Argelia, el mayor aliado de la Rusia de Putin, que proporcional el 90% del armamento a su ejército. Argelia es uno de los principales exportadores de gas y, en medio de la contradicción, España recibe gas argelino a través de dos ductos submarinos, pero el que pasa por Marruecos fue cortado por Argelia. Es minoría la de saharauis efugiadis en Argelia, porque la mayoría se adaptó a vivir bajo dominio marroquí.
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