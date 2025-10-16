La reconstrucción de Gaza: el plan que presentó el primer ministro palestino

Imagen de referencia. El plan quinquenal para Gaza está dividido en tres fases. Este requerirá, al menos, US 65.000 millones. Foto: EFE - Ahmad Awad

El primer ministro de la Autoridad Palestina, Mohamad Mustafa, se reunió este jueves con representantes de la ONU y diplomáticos para presentar un plan de reconstrucción de Gaza, pese a las incertidumbres sobre el papel que desempeñará su gobierno en el territorio devastado por la guerra.

“Me gustaría creer que dentro de 12 meses la Autoridad Palestina estará plenamente operativa en Gaza”, declaró Mustafa, pocos días después de que entrara en vigor un alto el fuego entre Israel y Hamás, mediado por Estados Unidos.

La Autoridad Palestina, que gobierna parcialmente Cisjordania ocupada, no ha tenido un rol en la administración de Gaza desde que su rival, el grupo islamista Hamás, tomó el control del enclave en 2007, aunque aún presta algunos servicios en la zona.

El plan de paz para Gaza propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, no descarta la creación de un Estado palestino, y sugiere permitir un papel para la Autoridad Palestina una vez que haya completado una serie de reformas.

Sin embargo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha dicho que se opondrá a la creación de un Estado palestino y ha rechazado casi por completo la posibilidad de que la Autoridad Palestina, con sede en Ramala, gobierne Gaza tras la guerra.

Mustafa explicó que la Autoridad Palestina elaboró un plan quinquenal para Gaza, dividido en tres fases, que requerirá US 65.000 millones para intervenir en 18 sectores distintos, como vivienda, educación, gobernanza y otros.

El plan se basa en lo acordado durante la cumbre de países árabes celebrada en El Cairo en marzo de 2025, y Mustafa señaló que “los programas de formación policial iniciados con Egipto y Jordania ya están en marcha”.

