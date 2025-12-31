“La reunificación de la patria es imparable”: Xi Jinping prende alarmas en Taiwán

El presidente chino, Xi Jinping, durante su discurso de Año Nuevo en el que mencionó de nuevo sus ambiciones sobre Taiwán. Foto: AFP - WANG ZHAO

El presidente chino, Xi Jinping, lanzó su amenaza más contundente del año sobre Taiwán al afirmar que la reunificación con la isla “es imparable”, justo después de que el Ejército Popular de Liberación (EPL) completara dos días de ejercicios militares con fuego real alrededor del territorio. Las maniobras, calificadas de “provocación” por Taipéi, reavivaron las tensiones en el estrecho y encendieron alarmas en la región y entre los aliados de Estados Unidos.

“La reunificación de nuestra patria, una tendencia de estos tiempos, es imparable”, dijo Xi en su mensaje de fin de año a la nación, según la agencia estatal Xinhua.

El mandatario se dirigió “al pueblo chino de ambos lados del estrecho de Taiwán”, subrayando los vínculos de “sangre y parentesco” entre China continental y la isla de régimen democrático.

Las declaraciones se produjeron horas después de que Pekín anunciara haber “completado con éxito” los ejercicios militares denominados Misión Justicia 2025. Durante el lunes y el martes, China lanzó misiles y desplegó docenas de aviones de combate, buques de guerra y embarcaciones de la guardia costera para rodear a Taiwán, un territorio de 23 millones de habitantes que Pekín reclama como propio.

“El Mando del Teatro Oriental del EPL ha completado con éxito los ejercicios ‘Misión Justicia 2025’”, declaró el capitán Li Xi, portavoz militar chino. Según el oficial, las tropas continuarán entrenándose para “frustrar resueltamente los intentos de los separatistas de la ‘Independencia de Taiwán’ y la intervención externa”.

Aunque China nunca ha gobernado Taiwán, el Partido Comunista considera la isla parte inalienable de su territorio y no descarta tomarla por la fuerza. Pese a contar con escaso reconocimiento diplomático formal, Taiwán tiene gobierno, ejército y moneda propios, y mantiene a Estados Unidos como su principal garante de seguridad.

Pekín afirmó que los ejercicios simularon un bloqueo de los principales puertos taiwaneses y asaltos a objetivos marítimos, un escenario que preocupa especialmente a Taipéi por su impacto en el comercio y las rutas marítimas internacionales. El gobierno taiwanés calificó las maniobras de “altamente provocadoras y temerarias” y defendió que no lograron imponer un cerco efectivo.

“Los buques de guerra y los barcos de la Guardia Costera se están retirando, pero algunos siguen merodeando fuera de la línea de 24 millas náuticas”, aseguró a la AFP Hsieh Ching-chin, subdirector general de la Guardia Costera de Taiwán. “No podemos bajar la guardia”, añadió, al confirmar que la isla mantiene 11 embarcaciones desplegadas ante la presencia residual china.

El presidente taiwanés, Lai Ching-te, advirtió que estas maniobras “no son un incidente aislado” y representan “riesgos significativos” para la región, el transporte marítimo, el comercio global y “la paz en el mundo”. La escalada coincide con una venta récord de armamento autorizada recientemente por Estados Unidos a Taiwán y con declaraciones de Japón que sugieren una posible respuesta militar ante una agresión china.

Japón aseguró que los ejercicios “aumentan las tensiones” en el estrecho de Taiwán y trasladó su “preocupación” a Pekín. Australia también condenó las maniobras por considerarlas “desestabilizadoras”. China rechazó esas críticas y las calificó de “irresponsables”.

“Estos países e instituciones están haciendo la vista gorda ante las fuerzas separatistas de Taiwán que intentan lograr la independencia por medios militares”, afirmó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Lin Jian. Criticar las acciones de Pekín, añadió, “distorsiona los hechos y confunde el bien y el mal”.

La Oficina de Asuntos de Taiwán de China definió los simulacros como “una severa advertencia” tanto a los sectores independentistas de la isla como a las potencias externas. Durante la operación, el EPL desplegó destructores, fragatas, cazas y bombarderos para practicar ataques simulados, operaciones antiaéreas y antisubmarinas, dejando claro que China busca perfeccionar su capacidad de presión, y eventual acción, en el estrecho de Taiwán.

