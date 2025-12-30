Otro accidente ferroviario: un muerto y 40 heridos en choque de trenes hacia Machu Picchu

Uno de los dos trenes afectados tras un choque frontal que conecta Machu Picchu con Ollantaytambo, en Pampacahua, departamento de Cusco, Perú, el 30 de diciembre de 2025. Foto: AFP - CAROLINA PAUCAR

Al menos una persona murió y otras 40 resultaron heridas este martes en un choque frontal de dos trenes turísticos en la ruta a Machu Picchu, en el sureste de Perú, informaron las autoridades.

El fallecido era el maquinista de uno de los dos trenes, señaló la fiscalía provincial de Cusco. El hecho se registra dos días después de que en México 13 personas murieran y casi 100 resultaran heridas en el descarrilamiento de un tren.

El accidente ocurrió hacia las 1:20 p. m. en la ruta ferroviaria de una sola vía que conecta a la localidad de Ollantaytambo con Machu Picchu, en la región andina de Cusco.

Un tren de la empresa PeruRail colisionó de frente con otro de la empresa Inca Rail, por razones que aún se desconocen. Las autoridades no precisaron de inmediato la nacionalidad de los lesionados.

La fiscalía dispuso “el levantamiento del cadáver de Roberto Cárdenas (conductor de uno de los vagones), entre otras diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos”.

El Ministerio Público informó que está intentando identificar a los turistas heridos y que ordenó su traslado a un centro de salud en Ollantaytambo.

También intentan determinar cuántos pasajeros viajaban en los trenes.

La cifra de heridos, inicialmente de 15, subió a 40. De acuerdo con el Ministerio de Salud de Cusco, son personas de diversas nacionalidades y la mayoría sufrió golpes fuertes debido al choque.

Decenas de pasajeros que resultaron ilesos fueron evacuados a estaciones cercanas, a la espera de ser llevados a Cusco.

Videos enviados por pasajeros a la emisora RPP mostraron a turistas postrados a un lado de la vía y a las locomotoras dañadas por el impacto.

La empresa Ferrocarril Transandino, concesionaria de la vía férrea del sureste de Perú, confirmó el choque entre los trenes de Inca Rail y PeruRail e informó que se registraron “daños personales y materiales”.

Servicio suspendido

A Machu Picchu, ciudad prehispánica inca declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1983, los visitantes llegan por medio de un tren y además deben tomar un autobús que conduce a la famosa ciudadela.

El sitio arqueológico, principal atractivo turístico de Perú, recibe por día unos 4.500 visitantes en promedio.

El servicio quedó suspendido hasta nuevo aviso, anunció la empresa concesionaria.

El gobierno regional del Cusco y el ministerio de Salud enviaron ambulancias al lugar para asistir a los heridos.

La policía informó a través de sus redes sociales que envió desde Cusco un contingente a la zona para “reforzar la seguridad, el orden público y las acciones de investigación”.

