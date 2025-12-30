Siete hitos que nos devuelven la esperanza: las buenas noticias de 2025

Fotografía sin fechar cedida por Tech4Nature, donde se observa a un ejemplar de Jaguar (Panthera onca), en la reserva de Dizlam de Bravo, en Yucatán (México). Foto: EFE - Tech4Nature

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En medio de titulares sobre crisis y desafíos globales, 2025 también nos deja motivos para celebrar. Desde avances en salud y reducción de la pobreza hasta hitos ambientales y energéticos, estas siete buenas noticias muestran que, pese a los problemas, la humanidad y el planeta siguen avanzando. Un recordatorio de que el progreso es posible y que cada paso cuenta.

Una marea de esperanza: el tratado que protege los océanos

Por primera vez, alta mar tendrá un escudo legal global. En septiembre, 79 países ratificaron el Tratado Global de los Océanos, superando ampliamente el mínimo de 60 necesario para su entrada en vigor. Este acuerdo crea un marco legal internacional que permitirá proteger ecosistemas marinos y la vida de quienes dependen de ellos. La organización Greenpeace aseguró que podría convertirse en la mayor red de santuarios marinos de la historia, marcando un hito en la conservación global.

La biodiversidad respira: especies que vuelven del borde de la extinción

La tortuga verde salió de la lista de especies en peligro, salmones reaparecieron en ríos de Oregón tras más de un siglo, y jaguares en México aumentaron su población. Los programas de cría y limpieza de hábitats demostraron que, cuando se actúa con constancia, la extinción no es inevitable, ofreciendo un rayo de esperanza para la biodiversidad global.

Menos muertes infantiles: un progreso silencioso pero histórico

La mortalidad antes de los 15 años se redujo a la mitad en dos décadas. Millones de vidas se han salvado sin grandes titulares: la tasa global de mortalidad infantil se redujo a la mitad desde principios de siglo. Esto se debe a mejoras en nutrición, vacunación y acceso a servicios médicos en todo el mundo.

Le recomendamos: El “sueldito” de Maduro: la cifra que indignó a las redes en plena crisis venezolana

La pobreza extrema sigue retrocediendo

Más de 1.5 mil millones de personas salieron de la pobreza extrema en 35 años. Hoy, solo el 10 % de la población mundial vive con menos de US 3 al día, frente al 36 % en 2000. China, por ejemplo, sacó de la pobreza a 50 millones de personas en los últimos cinco años. Este descenso constante, aunque ralentizado por la pandemia de covid-19, representa un cambio profundo en la vida de millones de personas.

Avances médicos: la era dorada de la ciencia contra el cáncer

La supervivencia al cáncer se ha duplicado en 50 años gracias a la genómica y la inteligencia artificial. La investigación médica alcanzó niveles históricos: tratamientos genéticos para enfermedades como Huntington, vacunas experimentales contra el VIH y pruebas tempranas de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) muestran un progreso sin precedentes. Según Cancer Research UK, estamos en una “edad de oro” de la investigación, donde la ciencia de datos y la inteligencia artificial potencian la lucha contra enfermedades que antes eran casi invencibles.

Energía limpia al frente: EE. UU. supera a los combustibles fósiles

Por primera vez, las energías renovables generan más electricidad que el carbón y el gas. En marzo, fuentes limpias como solar, eólica, hidroeléctrica y nuclear produjeron el 51 % de la electricidad en Estados Unidos, superando al 49 % de los combustibles fósiles. Este logro histórico, impulsado por un crecimiento récord de la energía solar y eólica, marca un hito en la transición energética.

Vea también: “No hay evidencia de vínculos con organizaciones criminales”: NYT sobre Petro

Menos muertes por sobredosis: la crisis comienza a ceder

Las sobredosis de drogas bajaron un 25 % en EE. UU. en un año. El último informe provisional de abril del Centro para Control y Prevención de Enfermedades mostró un descenso del 24,5 % en las muertes por sobredosis en Estados Unidos respecto al año anterior. Programas de prevención, acceso a tratamientos y políticas públicas están dando frutos, ofreciendo un alivio significativo en la lucha contra una de las crisis de salud pública más devastadoras de la última década.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com