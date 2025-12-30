Ataque de la CIA en Venezuela: las dudas y el silencio oficial tras el anuncio de Trump

Nicolás Maduro usa una gorra roja similar a la de su homólogo estadounidense, Donald Trump, pero con el mensaje de "no a la guerra, sí a la paz". Foto: EFE - ZURIMAR CAMPOS

Un ataque con drones ejecutado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) contra una instalación portuaria en la costa de Venezuela marcó un punto de inflexión en la campaña de presión de Estados Unidos contra el gobierno de Nicolás Maduro. La operación, revelada de manera exclusiva por CNN y confirmada luego por The New York Times, constituye la primera acción conocida de Washington dentro del territorio venezolano en el marco de esta ofensiva.

Según fuentes citadas por CNN, el ataque tuvo lugar a comienzos de diciembre y estuvo dirigido contra un puerto remoto que, de acuerdo con evaluaciones de inteligencia estadounidenses, era utilizado por la banda criminal Tren de Aragua para almacenar drogas y transferirlas a embarcaciones con destino internacional.

“No había nadie en la instalación en el momento del ataque”, señalaron fuentes consultadas por CNN. No se registraron víctimas.

El episodio fue reconocido de forma indirecta por el propio presidente Donald Trump, quien en una entrevista radial y posteriormente ante periodistas habló de la destrucción de una “gran instalación” vinculada al tráfico de drogas. Aunque evitó precisar quién ejecutó la operación, confirmó que Estados Unidos era responsable del ataque.

“Hubo una gran explosión en el área del muelle donde cargan los barcos con drogas”, afirmó Trump.

Hasta ahora, la campaña estadounidense contra el narcotráfico asociado al régimen en Venezuela se había limitado a operaciones en aguas internacionales, con ataques contra embarcaciones sospechosas en el Caribe y el Pacífico oriental. La incursión de la CIA en territorio venezolano representa, por lo tanto, una escalada significativa, tanto desde el punto de vista militar como político, y refuerza las advertencias previas de Trump sobre posibles acciones en tierra.

A principios de este año, Trump había autorizado operaciones de la CIA en Venezuela y les había ordenado planificar una variedad de misiones potenciales, según informó The New York Times.

Una fuente describió el ataque como “mayormente simbólico”, al tratarse de una entre muchas instalaciones portuarias utilizadas por redes de narcotráfico. Sin embargo, el gesto tiene un fuerte peso estratégico y envía un mensaje directo al entorno de Maduro, en un contexto en el que Washington ha endurecido el bloqueo marítimo y las sanciones petroleras.

“Así que destruimos todos los barcos, y ahora atacamos el área”, dijo Trump al referirse a la operación.

El Gobierno venezolano no confirmó ni desmintió directamente el ataque. Sin embargo, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, denunció lo que calificó como meses de “acoso, amenazas y ataques” por parte de Estados Unidos, sin entrar en detalles sobre la supuesta operación con drones. La Casa Blanca y la CIA se negaron a comentar oficialmente los hechos.

Pese a las versiones de CNN y The New York Times, la operación sigue rodeada de opacidad. Axios subrayó que ninguna agencia del Gobierno estadounidense ha presentado pruebas públicas, detalles técnicos o confirmación formal del ataque.

Expertos citados por el medio advierten que una acción militar en territorio venezolano cruzaría una línea sensible del derecho internacional, lo que podría explicar el carácter encubierto del supuesto operativo. La falta de información oficial, concluye Axios, no solo alimenta las dudas sobre el alcance real del golpe, sino que abre interrogantes legales y políticos que Washington, por ahora, evita responder.

“Si Estados Unidos llevara a cabo una operación así, podría entender por qué sería encubierta, para minimizar las consecuencias de la comunidad internacional, incluidos nuestros aliados”, añadió Ryan Goodman, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York y coeditor jefe de Just Security, consultado por Axios.

