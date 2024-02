Las negociaciones entre Hamás e Israel “no progresan como se esperaba”, dice Catar

Un grupo de personas observa los escombros de las casas destruidas tras un ataque aéreo israelí en la ciudad de Deir Al Balah, sur de la Franja de Gaza, 17 de febrero de 2024. Más de 28.800 palestinos y más de 1.300 israelíes han muerto, según el Ministerio de Sanidad palestino y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Foto: EFE - MOHAMMED SABER

El primer ministro catarí, Mohamed bin Abderrahman Al Thani, aseguró este sábado en Múnich que las negociaciones para alcanzar un acuerdo de tregua en la Franja de Gaza entre Israel y el grupo islamista Hamás “no progresan como se esperaba” y que los últimos días “no son muy prometedores”.

📝 Sugerimos: “En Venezuela hay un Gobierno autoritario. Llámelo dictador”: Pepe Mujica

“Hemos hecho un buen progreso en las últimas semanas en las negociaciones y hemos intentado alcanzar un acuerdo entre las dos partes. Pero en los últimos días no se ha progresado como se esperaba”, dijo el también jefe de la diplomacia de Catar, principal mediador en el conflicto.

“El patrón en los últimos días no es muy prometedor”, señaló en la sesión de la conferencia de la ciudad alemana titulada: “Hacia la estabilidad y la paz en Oriente Medio”

📌Le puede interesar: Más de 200 detenidos en Rusia durante homenaje a Alexéi Navalni

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita, el príncipe Faisan bin Farhan al Saud, aseguró que su país está más concentrado “en un alto en el fuego y la retirada israelí de Gaza, así como el acceso de la ayuda humanitaria a la población”, que en una normalización de las relaciones con Israel. El Estado árabe ha establecido que no abrirá relaciones diplomáticas con autoridades israelíes a menos de que reconozcan el Estado palestino.

Sin embargo, en una declaración televisada, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reiteró que no cederían ante las peticiones de otros jefes de Estado para el reconocimiento de Palestina como Estado. Aseveró que, tras los ataques del 7 de octubre, hacerlo sería una “recompensa para el terrorismo”.

📰 También recomendamos: Avdiivka ilustra el déficit de municiones en la guerra contra Rusia: Zelenski

“No nos doblegaremos a los dictados internacionales en lo que respecta a un futuro acuerdo con los palestinos. Dicho acuerdo debe realizarse mediante negociaciones directas sin condiciones previas”, indicó.

Además, dijo que Israel no se retiraría de gaza hasta que todos los objetivos fueran alcanzados. “Quien nos diga que no operemos en Rafah nos está diciendo que perdamos una oreja”, respondió ante las peticiones de la comunidad internacional de no entrar a esa región palestina, que comparte frontera con Egipto.

Hasta la fecha, desde la incursión de Hamás en Israel el 7 de octubre, cerca de 1.200 personas han sido asesinadas en territorio israelí, según las Fuerzas Armadas israelíes. Con la retaliación de Israel en territorio palestino, al menos 28.858 palestinos han sido asesinados.

📧 📬 🌍 Semana a semana tendremos un resumen de las noticias que nos harán sentir que No es el fin del mundo. Si desea inscribirse y recibir todos los lunes nuestro newsletter, puede hacerlo en el siguiente enlace.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

Si le interesan los temas internacionales, quiere opinar sobre nuestro contenido o recibir más información, escríbanos al correo mmedina@elespectador.com o aosorio@elespectador.com