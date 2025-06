Lo que se sabe del ataque de Irán contra la base militar de EE. UU. en Catar

Las personas filman proyectiles sobre Doha, Catar, en medio del ataque iraní contra la mayor base militar estadounidense en Oriente Medio. Foto: AFP - -

En medio de la guerra que atraviesa a Oriente Medio, con ataques israelíes contra Irán, y viceversa, además de la ofensiva que llevó a cabo Estados Unidos contra el programa nuclear iraní, este lunes se dio a conocer la agresión de Teherán contra la mayor base militar de Washington en la región: Al Udeid, en Catar.

Unos funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para Reuters, aseguraron que el ataque iraní se llevó a cabo con misiles balísticos de corto y mediano alcance, los cuales no dejaron víctimas.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos confirmó que Irán atacó la base aérea “en una respuesta de represalia, pero en gran medida simbólica, a los ataques del fin de semana”. Un funcionario, citado por The New York Times, aseguró que no se conocen daños en la base aérea.

Recientemente, se supo que el lanzamiento de los misiles iraníes se dio después de comunicar la medida con antelación a funcionarios cataríes y estadounidenses. El diario previamente citado dio a conocer que el ataque iraní se llevó a cabo de una forma coordinada.

¿Por qué Irán tuvo como blanco Al Udeid, la mayor base militar de Estados Unidos en Oriente Medio?

Este lugar alberga el cuartel general del Ejército estadounidense para todas sus operaciones aéreas en la región. Según el Departamento de Estado, allí viven unos 8.000 ciudadanos norteamericanos.

Antes de que se confirmara la acción, las autoridades aseguraron que había amenazas creíbles contra el lugar. Además, Catar decidió cerrar su espacio aéreo, pues ya se había escuchado acerca de las amenazas de Irán de llevar a cabo una acción en represalia. A la par, Estados Unidos y el Reino Unido les pidieron a sus ciudadanos que se resguardaran en sus hogares.

Esta base militar estadounidense sirve como cuartel general regional del Comando Central de Estados Unidos. Ha sido utilizada por Washington desde los días posteriores a los atentados del 11 de septiembre, cuando posicionó allí aviones para atacar a los talibanes y a Al Qaeda en Afganistán. Dos años después, se convirtió en el principal centro de operaciones aéreas en Oriente Medio.

Desde allí se coordinaron diversas acciones en medio de las guerras de Irak y de Afganistán, además de que se llevaron a cabo ataques contra el Estado Islámico en Siria. También se convirtió en el punto central de evacuación para los afganos y estadounidenses que huyeron del país en 2021, cuando el Ejército del país norteamericano se retiró y los talibanes regresaron al poder.

¿Qué dijo Catar tras el ataque a la base de Estados Unidos?

El país árabe condenó la ofensiva que llevó a cabo Teherán contra la base estadounidense. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Majed Al Ansari, aseguró que “las defensas aéreas cataríes frustraron con éxito el ataque e interceptaron los misiles iraníes”, que no dejaron víctimas: “Catar se reserva el derecho de responder directamente de una manera equivalente a la naturaleza y escala de esta descarada agresión, de conformidad con el derecho internacional”.

El funcionario dijo que Doha había advertido de los peligros de una escalada israelí en la región y pidió “el cese inmediato de todas las acciones militares y un retorno serio a la mesa de negociaciones y al diálogo”. En su mensaje, dijo que las acciones de Irán constituyeron “una flagrante violación de la soberanía del Estado de Catar, de su espacio aéreo, del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas”.

