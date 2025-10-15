Netanyahu ante la justicia: los motivos detrás de su juicio por corrupción

Netanyahu enfrenta cargos por fraude, abuso de confianza y corrupción. Trump pidió indulto para el mandatario israelí. Foto: EFE - ABIR SULTAN

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, llegó el miércoles al tribunal de Tel Aviv para una nueva audiencia en su proceso por corrupción, abierto en mayo de 2020.

Netanyahu se presentó sonriente, con traje negro y corbata roja, rodeado de varios ministros. La comitiva fue abucheada por un grupo de manifestantes a su llegada a la corte.

El presidente estadounidense, Donald Trump, pidió el lunes en el Parlamento israelí un indulto para Netanyahu, acusado de corrupción, fraude y abuso de confianza en tres casos distintos.

Le podría interesar: Así es el sistema de correas que usa ICE para amarrar migrantes pese a las denuncias

Esta nueva audiencia se produce dos días después del intercambio de los últimos rehenes israelíes que seguían con vida en Gaza por casi 2.000 presos palestinos en el marco del alto el fuego impulsado por Washington.

Benjamín y Sara Netanyahu, su esposa, están acusados de haber aceptado productos de lujo por valor de más de US 260.000 por parte de multimillonarios a cambio de favores políticos.

En otros dos casos, Netanyahu está acusado de intentar negociar una cobertura más favorable en dos medios de comunicación israelíes.

Le recomendamos: ¿Genocidio? ¿Cuál genocidio?

El primer ministro israelí siempre ha negado cometer algún delito y ha repetido que es víctima de una conspiración política para apartarlo del poder.

Durante su mandato actual, que comenzó a finales de 2022, Netanyahu propuso amplias reformas judiciales que, según sus rivales, buscaban debilitar el poder de los tribunales.

Este intento desencadenó protestas masivas que se disiparon con el estallido de la ofensiva contra Gaza detonada tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com