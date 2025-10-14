Lo que se sabe sobre los 4 cadáveres de rehenes que entregó Hamás a Israel

Israel anunció que los vehículos que cargan con los ataúdes entregados este jueves por Hamás en Gaza, en los que se encuentran los cuerpos de cuatro rehenes israelíes, ya cruzaron a territorio israelí. Foto: IDF/EFE - IDF

Los cuatro cadáveres de rehenes entregados el lunes por el movimiento islamista palestino Hamás fueron identificados, entre ellos el del estudiante Bipin Joshi, según anunció el martes el ejército israelí.

“Tras el proceso de identificación [de los cuatro cadáveres] por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal, los representantes del ejército informaron a las familias de Guy Illouz, Bipin Joshi y otros dos rehenes fallecidos (...) que sus seres queridos habían sido repatriados para ser enterrados”, indicó la fuerza militar en un comunicado.

Illouz fue secuestrado en el festival de música Nova, escenario de la mayor masacre (más de 370 muertos) perpetrada por los comandos de Hamás el 7 de octubre de 2023.

“Guy falleció a causa de sus heridas tras no recibir la atención médica adecuada mientras estuvo cautivo de Hamás. Tenía 26 años al momento de su muerte”, detalló el Ejército israelí.

Mientras que Bipin Joshi, ciudadano nepalí de 23 años, fue secuestrado por Hamás desde un refugio en el kibutz Alumim. “Se estima que fue asesinado en cautiverio durante los primeros meses de la guerra”, añadió el comunicado.

La identidad de los dos cautivos restantes no transcendió públicamente a pedido de las familias, precisó el ejército.

El ejercito expresó sus condolencias a las familias y aseguró que continuarán realizando todos los esfuerzos necesarios para lograr el retorno de los rehenes e instó a Hamás a cumplir con su parte del acuerdo y hacer los esfuerzos necesarios para que todos los cuerpos de los rehenes regresen a sus familias “y reciban un entierro digno”

Hamás tiene todavía en Gaza los restos de otros 24 rehenes, que aceptó entregar a Israel en el marco del acuerdo de cese el fuego negociado bajo el impulso de Estados Unidos y que entró en vigor el viernes.

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos expresó su apoyo a los allegados de los fallecidos y afirmó que no descansarán hasta que los 24 cuerpos de rehenes fallecidos que quedan en Gaza “sean traídos de regreso a casa”.

Los cuerpos de los cuatro rehenes identificados fueron entregados a Israel el lunes por el grupo islamista palestino a través de la Cruz Roja, horas después de haber liberado a los últimos 20 cautivos vivos que retenía en la Franja de Gaza.

Hamás y sus milicias aliadas tomaron como rehenes a 251 personas durante su ataque sin precedentes contra el sur de Israel del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la guerra en el enclave palestino.

Muchos regresaron a Israel en treguas anteriores.

A cambio del regreso de los últimos 20 rehenes vivos, Israel liberó el lunes a 1.968 palestinos encerrados en sus cárceles.

