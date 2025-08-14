Trump busca ampliar su control federal sobre la policía de Washington D.C.

Bajo el estado de emergencia, solicitado por Donald Trump, más de 1.450 agentes patrullan las calles de Washington D.C. Foto: EFE - SAMUEL CORUM / POOL

El miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que pedirá al Congreso, de mayoría republicana, que prolongue el control federal sobre el Departamento de Policía Metropolitana (MPD) de Washington D.C. más allá de los 30 días permitidos por ley.

La solicitud llega tras una orden ejecutiva, firmada el lunes, que declaró un estado de “emergencia de seguridad pública” en la capital por un supuesto aumento de criminalidad, argumento que ha sido cuestionado por estadísticas oficiales.

¿Trump amenaza ciudades en las que hay demócratas?

Para asumir el control del MPD, el mandatario recurrió a la Ley de Autonomía del Distrito de Columbia, que otorga al presidente facultades extraordinarias en casos de “condiciones especiales de emergencia”.

En medio de sus declaraciones, Trump hizo alusión a que, si se aprueba la extensión, el modelo podría replicarse en otras ciudades gobernadas por demócratas, como Chicago, que, según él, “no ha hecho nada frente a la delincuencia”. El líder también ha dicho: “Estoy mirando hacia Nueva York”.

Despliegue de la Guardia Nacional y antecedentes

Con el inicio del estado de emergencia, se desplegaron 800 efectivos de la Guardia Nacional en Washington D. C. La medida recuerda al operativo de junio, cuando miles de soldados fueron enviados a Los Ángeles tras protestas contra redadas migratorias ordenadas por la administración Trump.

Luego de la implementación de la polémica medida, el discurso del presidente se ha contradicho con cifras oficiales, pues tanto las estadísticas federales como las municipales muestran que, desde el pico de delitos violentos registrado en 2023, los índices han disminuido de forma significativa. La alcaldesa de la capital, Muriel Bowser, demócrata, ha resaltado que el año pasado la ciudad alcanzó su menor tasa de delitos violentos en tres décadas. Además, evitó pronunciarse sobre la propuesta de Trump.

Confusión sobre quién manda en la policía

La Casa Blanca afirma que la fiscal general Pam Bondi está al mando del MPD, pero la jefa policial, Pamela Smith, sostiene que solo “le responde a la alcaldesa Muriel Bowser”. Las autoridades locales explican que Bondi puede solicitar la colaboración de la alcaldesa, aunque la cadena de mando y la financiación no han variado.

La confusión aumentó cuando la Casa Blanca señaló que, además de Bondi, el director de la Administración de Control de Drogas (DEA), Terry Cole, fue designado como administrador federal interino de la policía, desplazando la autoridad de Bowser. La secretaria de prensa Karoline Leavitt explicó: “Planeamos colaborar con el Departamento de Policía Metropolitana, pero en última instancia, la cadena de mando es la siguiente: el presidente de Estados Unidos, el fiscal general, nuestro administrador de la DEA, Terry Cole, quien ahora es el jefe del Departamento de Policía Metropolitana”.

Leavitt añadió que Cole trabaja junto a Smith “para garantizar que los agentes del orden puedan ejercer su labor en la ciudad”. Según France 24, un funcionario de la administración indicó que solo el martes por la noche había más de 1.450 agentes en Washington D.C., cifra que seguirá en aumento. En el marco de la medida, el 7 de agosto se registraron 103 detenciones y el martes, 43.

