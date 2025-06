Un atentado suicida en Pakistán deja 16 soldados muertos y varios civiles heridos

Un policía paquistaní vigila una carretera durante el mes de Muharram, en Karachi, Pakistán, el 27 de junio de 2025. Foto: EFE - REHAN KHAN

Al menos 16 soldados murieron en un ataque suicida el sábado en el noroeste de Pakistán, dijeron a la AFP funcionarios de la administración local y de los servicios de seguridad.

“Un kamikaze se abalanzó con su vehículo lleno de explosivos contra un convoy de soldados” en la provincia de Jáiber Pajtunjua, fronteriza con Afganistán, informó un funcionario de la administración local bajo condición de anonimato.

“Dieciséis soldados murieron”, agregó.

Previamente, la misma fuente había informado de 13 soldados muertos y otros cuatro en un estado crítico, además de 19 civiles heridos.

Según otra fuente citada por la AP, el ataque tuvo como objetivo un vehículo militar.

Un oficial de la policía local declaró a la AFP, también bajo condición de anonimato, que la explosión había “derrumbado los techos de dos casas, hiriendo a seis niños”.

Un grupo local vinculado a los talibanes paquistaníes reivindicó el ataque, asegurando que había sido llevado a cabo por su brigada de suicidas.

La violencia ha aumentado en el oeste de Pakistán, fronterizo con Afganistán, desde el regreso al poder de los talibanes en Kabul en el verano de 2021.

Islamabad acusa a su vecino de no desalojar a los rebeldes que utilizan su territorio para atacar a Pakistán, algo que Afganistán niega.

El año 2024 fue el más mortífero en casi una década en Pakistán, con más de 1.600 muertos, casi la mitad de ellos soldados y policías, según el Centro para la Investigación y Estudios de Seguridad de Islamabad.

En total, desde el 1 de enero, según un recuento de la AFP, cerca de 290 personas, en su mayoría miembros de las fuerzas de seguridad, han sido asesinadas en actos de violencia llevados a cabo por grupos armados en lucha contra el Estado, tanto en Baluchistán como en la provincia vecina de Khyber-Pakhtunkhwa.

