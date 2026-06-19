Alias Javi, uno de los delincuentes más buscados en Ecuador, es expulsado de Colombia

Fue capturado en Colombia el pasado 17 de junio. Foto: Migración Colombia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Ronald Macías, conocido en el mundo criminal como alias Javi, uno de los hombres más buscados por la justicia de Ecuador, fue expulsado de Colombia tras su captura el pasado 17 de junio. Se conoció que Migración Colombia aplicó la medida sobre el hombre señalado como uno de los responsables de la expansión en el continente del grupo criminal Los Choneros.

En contexto: Así fue la captura de alias “Javi”, jefe de Los Choneros y hermano del ecuatoriano “Fito”

Alias Javi era buscado con circular roja de Interpol por los delitos de homicidio, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. Según las autoridades ecuatorianas, el hombre también habría asumido un papel clave en las operaciones de expansión internacional de la organización criminal, liderada por alias Fito, quien es su hermano.

Macías fue capturado en Bogotá en la tarde del pasado 17 de junio y dejado a disposición de Migración Colombia para que adelantara todos los trámites correspondientes ante las autoridades ecuatorianas.

Podría interesarle: Caso Ungrd: Corte Suprema ordenó capturar a la senadora del Pacto Histórico Martha Peralta

La directora de la entidad, Gloria Esperanza Arriero, dijo que “las organizaciones criminales transnacionales buscan aprovechar las fronteras para expandir sus operaciones. La respuesta de este Gobierno es igual de contundente: cooperación, intercambio de información y acciones coordinadas que les cierren cualquier espacio de actuación en la región”.

Alias Javi fue capturado en la denominada operación “Vestigio”, coordinada entre la Policía Nacional de Colombia, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Policía Nacional del Ecuador. Este hombre tenía circular roja de Interpol y una condena vigente por los delitos de homicidio, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.