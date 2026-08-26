¿Quién es Balendra Shah, el joven primer ministro y rapero nepalí al frente de la tragedia?

Balendra Shah, el primer ministro de Nepal, durante un acto público. El exrapero y exalcalde de Katmandú, de 35 años, enfrenta ahora la crisis más grave de su joven gobierno. Foto: EFE - NARENDRA SHRESTHA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los equipos de rescate continúan movilizándose en la frontera entre Nepal y el Tíbet este miércoles, 26 de agosto, para tratar de encontrar a cientos de desaparecidos, luego de que las repentinas inundaciones provocaran una serie de deslizamientos de tierra que ya han dejado al menos 160 muertos.

“Vi cómo las aguas se llevaban por delante ocho o nueve camiones, además de casas y personas”, contó Suman Chalise, un profesor de 34 años, en la localidad nepalí de Nuwakot, a la AFP.

Según los primeros balances, hay unos 403 turistas, 341 de ellos extranjeros, que aún no han sido localizados horas después del desastre, según el Ministerio de Turismo de Nepal, 142 eran indios, además de ciudadanos de Australia, Reino Unido, Malasia, Países Bajos, Portugal, Sudáfrica, Corea del Sur, Ucrania y Estados Unidos. Se espera que la cifra de fallecidos siga en aumento.

Todavía no está clara la causa de las inundaciones pero el canciller de Nepal, Shishir Khanal, afirmó que probablemente un sismo provocó un desprendimiento de tierra que, a su vez, bloqueó un río, lo que provocó el aumento del caudal.

Las inundaciones y los deslaves son frecuentes en la temporada del monzón durante el verano boreal en Nepal y en todo el sur de Asia. Según los científicos, el cambio climático aumenta la intensidad y la frecuencia de este tipo de fenómenos.

Le recomendamos: Devastación por todas partes”: Lo que sabemos del deslave que arrasó Nepal y Tíbet

Al frente de la tragedia está Balendra Shah, de 35 años, quien se convirtió el pasado marzo en el primer ministro más joven de la historia moderna de Nepal. Conocido popularmente como “Balen”, Shah nació en Katmandú en una familia budista newar de origen maithil-madheshi, comuniddad que comparte lazos con el norte de la India, y es ingeniero civil de profesión.

Antes de entrar a la política construyó su fama en un terreno completamente distinto: el hip-hop underground nepalí, donde comenzó a rapear desde adolescente y se hizo conocido por denunciar en sus canciones la corrupción de las élites políticas y las desigualdades del país.

Ese capital cultural terminó siendo su plataforma de lanzamiento para la política a la que saltó en 2022, cuando ganó como independiente la alcaldía de Katmandú, derrotando a los aspirantes del tradicional Congreso Nepalí y del CPN (UML), convirtiéndose en el primer candidato independiente en ser elegido alcalde de la capital.

Su gestión municipal, marcada por un estilo directo y una estética que mezclaba gafas oscuras y ropa negra con discursos anticorrupción, lo transformó en una de las figuras más populares entre la juventud nepalí.

Tras las protestas de 2025, que derribaron al entonces primer ministro KP Sharma Oli, Shah renunció a la alcaldía para sumarse al centrista Partido Nacional Independiente (Rastriya Swatantra Party, RSP) y postularse como candidato a primer ministro, cargo que consiguió tras una victoria arrolladora del RSP que consiguió 182 de los 275 escaños de la Cámara. Esta mayoría, además, le ha permitido gobernar sin la necesidad de coaliciones.

Vea también: “Nuestra tierra”: Netanyahu celebra los asentamientos en Cisjordania, considerados ilegales

Su llegada al poder marcó, según medios locales, un recambio generacional en un país donde la política ha estado dominada históricamente por dirigentes de edad avanzada. Pese a que se ha mantenido muy discreto desde que asumió el cargo, según la AFP, a principios de mes protagonizó una pequeña controversia con el Legislativo.

El presidente del Parlamento, Dol Prasad Aryal, le desaconsejó el uso de sus clásicas gafas oscuras al interior del hemiciclo, las cuales Shah porta en todo lugar, incluido en actos oficiales. Sin embargo, la portavoz adjunta de la secretaría del Parlamento comunicó esta semana que se presentó un informe con el que, citando razones médicas, le permitirán al primer ministro continuar portando sus lentes.

Ahora, ante su primer gran desafío de gobierno, le ha pedido a todos los sectores políticos unidad y paciencia a la población.

“Quiero asegurarles que no están solos en estos momentos difíciles: el Estado está con ustedes con todos sus medios y recursos”, escribió Shah.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com