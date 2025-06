Netanyahu, bajo presión tras conflicto con Irán: exigen fin de la guerra en Gaza

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, habla con la prensa durante una visita al sitio del Instituto de Ciencias Weizmann, que fue alcanzado por misiles iraníes en la ciudad central de Rehovot, Israel, el 20 de junio de 2025. Foto: EFE - JACK GUEZ / POOL

El efímero repunte de la popularidad del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante la guerra entre su país e Irán, se desvanece y aumenta la presión interna para que ponga fin al conflicto con Hamás en Gaza.

Netanyahu proclamó su victoria tras la guerra de 12 días contra Irán que terminó con un alto el fuego el 24 de junio, después de que la ofensiva israelí fuera apoyada con bombardeos estadounidenses que golpearon instalaciones nucleares de Fordo, Natanz e Isfahán.

El analista Assaf Meydani afirmó en una tribuna en el portal israelí Ynet, que “el mundo despertó en una nueva era, en la que el alto el fuego entre Irán e Israel parece mantenerse y en la que Irán vuelve a la mesa de negociaciones”.

“Paralelamente, Netanyahu tendrá que responder por una serie de fracasos, especialmente por no haber puesto fin a la campaña militar en Gaza”, en represalia por el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 contra el sur de Israel, que dejó 1.219 muertos en Israel, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP basado en cifras oficiales israelíes.

“Hamás, quedó debilitado, pero no ha sido aniquilado, y la guerra se ha convertido en una guerra de desgaste (...). El pueblo de Israel es fuerte, pero las tensiones son fuertes”, afirmó el experto.

La popularidad del primer ministro israelí subió varios puntos en una encuesta publicada el día siguiente de la entrada en vigor del cese el fuego, pero un 52% de los interrogados afirmó que desea que Netanyahu, perteneciente al partido de derecha Likud, deje el cargo, frente a un 24 % que quiere que siga.

Además, casi dos tercios de los encuestados se pronunciaron a favor del fin de la guerra en Gaza, frente al 22 % que quiere que siga la ofensiva en el territorio palestino, según el sondeo difundido por la cadena pública Kan 11.

Los “horribles fracasos” de Netanyahu

En una de las primeras manifestaciones desde el fin de la guerra con Irán, miles de personas exigieron el sábado un acuerdo de alto el fuego que permita el regreso de los rehenes israelíes que siguen retenidos en Gaza.

En el ataque de Hamás, los milicianos islamistas secuestraron a 251 personas en Israel, 49 de las cuales siguen retenidas en Gaza, incluidos 27 rehenes que, según el ejército israelí, murieron en cautiverio.

“Hago un llamado al primer ministro Netanyahu y al presidente” estadounidense Donald Trump, declaró en la protesta Liri Albag, una exrehén que fue liberada en enero durante una tregua entre Hamás e Israel.

“Han tomado decisiones valientes sobre Irán. Adopten una decisión igual de valiente para detener la guerra en Gaza” y el regreso de los rehenes a sus hogares, afirmó.

Uno de los principales rivales de Netanyahu, el ex primer ministro Naftalí Bennett, del partido Nueva Derecha, concedió una entrevista a medios locales por primera vez desde el inicio de la guerra con Hamás.

“Ante la incapacidad del gobierno para tomar una decisión, el espantoso estancamiento y la confusión política, yo propongo ahora alcanzar un acuerdo global que incluya la liberación de todos los rehenes”, declaró Bennett al canal 12.

Además, Bennett instó a Netanyahu a abandonar el cargo.

“Lleva 20 años en el poder, es demasiado tiempo”, declaró el político, que no oculta sus intenciones de presentarse a las próximas elecciones generales previstas para finales de 2026.

Gil Dickman, un prominente activista que lucha por que Israel garantice la liberación de los rehenes, afirmó a AFP que, si bien, “la operación en Irán fue un éxito”, Netanyahu “no logra que la gente olvide su responsabilidad” de impedir el ataque de Hamás de 2023.

La prima de Dickman, Carmel Gat fue tomada rehén en el ataque y murió en cautiverio. Su cuerpo fue encontrado en Gaza y llevado a Israel en agosto.

“Los terribles fracasos y el abandono de los rehenes no serán olvidados”, afirmó Dickman.

Para el activista hay una “oportunidad de poner fin a la guerra”, después que el presidente estadounidense Donald Trump afirmara el sábado que Netanyahu está negociando con Hamás para liberación de los rehenes y instara el domingo a lograr un acuerdo sobre Gaza.

“No pudimos salvar a mi prima, pero todavía podemos salvar a quienes siguen con vida en Gaza”, afirmó Dickman.

La ofensiva de represalia de Israel contra Hamás ha provocado al menos 56.500 muertos en Gaza, en su mayoría civiles, según datos del Ministerio de Salud de este territorio palestino gobernado por Hamás, unas estadísticas que la ONU considera fiables.

