Netanyahu confirma plan para ocupar toda Gaza: esto es lo que se sabe

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó este jueves que Israel no se anexionará la Franja de Gaza, pero sí planea ocuparla de forma temporal. Su gobierno debatirá esta noche la expansión de la ofensiva militar para controlar completamente el enclave palestino, donde aún quedan al menos 49 rehenes israelíes tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. El ejército, que ha mostrado reservas internas, ya estaría preparando una ofensiva por fases. La ONU advierte que el plan tendría consecuencias “catastróficas”.

🔑 Las claves del nuevo plan de Netanyahu para Gaza

Israel planea ocupar Gaza, pero no anexarla: se instalaría un organismo temporal de control. Tropas israelíes iniciarían con la toma de Ciudad de Gaza, forzando el desplazamiento de un millón de personas. Luego avanzarían sobre campamentos de refugiados en el centro, donde se cree que hay rehenes. El jefe del Ejército advirtió que la operación sería una “trampa” y podría matar a los cautivos. El conflicto ya ha dejado más de 61.000 muertos en Gaza, según cifras locales citadas por la ONU.

👉 ¿Por qué importa?

El gobierno israelí enfrenta una presión creciente: por un lado, familiares de los rehenes exigen su rescate con vida; por otro, la comunidad internacional denuncia una crisis humanitaria sin precedentes. La ocupación total de Gaza podría intensificar ambas tensiones y aislar aún más a Israel.

📌 El contexto de la crisis en Gaza

Desde el 7 de octubre de 2023, cuando Hamás atacó el sur de Israel y mató a 1.219 personas, el gobierno israelí respondió con una ofensiva masiva sobre Gaza. La guerra ha dejado al menos 61.158 muertos en el enclave, la mayoría civiles, y más de dos millones de personas viven hacinadas en condiciones extremas.

La ONU y organizaciones humanitarias alertan de una “crisis del hambre” en Gaza, agravada por bloqueos israelíes que limitan la entrada de alimentos. Este miércoles, 22 personas murieron aplastadas por un camión de víveres que se volcó en medio de una multitud hambrienta.

🎤 Lo que dicen sobre el plan de Netanyahu

“Es el deber del jefe del Ejército dar su opinión, pero una vez tomada la decisión, el ejército la ejecutará”, dijo el ministro de Defensa, Israel Katz.

“La dirección que emprende el gobierno conducirá a la muerte de todos los rehenes”, advirtió el líder opositor Yair Lapid.

🔍 Lo que sigue

Netanyahu reunirá a su gabinete de seguridad este jueves para aprobar la nueva fase de la guerra. Aún no está claro quién gobernará Gaza tras la ocupación ni cómo garantizar la seguridad de los rehenes. La presión internacional y las divisiones dentro del gobierno y el ejército añaden incertidumbre al futuro del enclave.

