Perú refuerza presencia en isla Santa Rosa con banderas tras disputa con Colombia

Las Fuerzas Armadas del Perú desplegaron banderas peruanas en la isla Santa Rosa, localizada en el Amazonas, como un acto simbólico para reforzar la presencia estatal en medio de las tensiones con Colombia por la soberanía de este territorio.

Desde hace tiempo, la isla cuenta con un cuartel militar peruano, el cual fue visitado por soldados y representantes del gobierno que buscaban no solo llevar las banderas peruanas, sino que también conversaron y escucharon las necesidades de la población amazónica.

Según La República, testigos del lugar confirmaron que no hubo incidentes, pero que hay cierta expectativa frente a las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro.

📌 Tensión entre Colombia y Perú por soberanía de la isla Santa Rosa.

La controversia surgió después de que el presidente Gustavo Petro anunciara que la conmemoración de la Batalla de Boyacá, una de las fechas patrias más relevantes de Colombia, se realizará este año en el departamento de Amazonas, como un acto “simbólico” ante la presunta ocupación peruana de la isla Santa Rosa.

La Cancillería peruana respondió que su presencia en la isla está respaldada por el Tratado Salomón–Lozano de 1922, ratificado por ambos países, que asigna la soberanía sobre Santa Rosa a Perú. Colombia, sin embargo, asegura que la disputada isla apareció después de los tratados, generando un gran cuestionamiento frente a la soberanía del territorio.

Luis Gonzales Posada, exministro de Relaciones Exteriores de Perú, cuestionó el enfoque de Colombia frente al tema y afirmó que las imprecisiones expresadas por el representante colombiano debieron tratarse en un espacio diplomático adecuado, según Infobae.

En el comunicado emitido el 5 de agosto, la Cancillería peruana aseguró que “el pueblo Santa Rosa es parte integrante de la isla peruana en Chinería, asignada a Perú en 1929 por la Comisión Mixta Demarcadora, y que está a su soberanía y jurisdicción nacional”.

“En derecho internacional no hay un legislativo centralizado. Es decir, las normas, nacen entre acuerdos de voluntad dados por Estados, a través de las fuentes formales, incluidos los tratados, la costumbre y los principios generales. Para el particular, la relación limítrofe entre Colombia y Perú la regula el aún vigente Tratado Lozano – Salomón de 1928. El mismo indica que la delimitación entre los dos estados en la zona bajo controversia estará determinada por el rio Amazonas", asegura Fabián Cárdenas, profesor de derecho internacional.

