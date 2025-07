Netanyahu es criticado por bromear sobre McDonald’s, mientras las personas se mueren de hambre en Gaza

Netanyahu afirmó que las muertes por hambre en Gaza no son responsabilidad de Israel, sino de Hamás. Foto: EFE - SHAWN THEW

El lunes, en una entrevista realizada por los integrantes de Nelk Boys, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sobre quien pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, bromeó acerca de McDonald’s mientras cientos de niños mueren de hambre en Gaza. Esa mofa le costó a la página la pérdida de alrededor de 10.000 seguidores.

🔑Claves para entender por qué Netanyahu está siendo criticado

El israelí fue entrevistado por Nelk Boys en Full Send Podcast.

La entrevista fue criticada por varias personas. Tan profunda fue la inconformidad con las afirmaciones del líder que el canal de la entrevista perdió 10.000 suscriptores.

Los señalamientos hicieron énfasis en que Netanyahu habló de su comida favorita, mientras que las personas están muriendo de inanición en Gaza debido a los bloqueos israelíes.

📌 ¿Qué mencionó Netanyahu en la entrevista realizada por Nelk Boys?

La entrevista, de casi una hora, fue realizada en Full Send Podcast. Quienes la llevaron a cabo, los Nelk Boys, son youtubers famosos. The Guardian afirmó que son hombres jóvenes con inclinaciones de derecha, quienes también han entrevistado a figuras políticas como Donald Trump.

Netanyahu, en medio de la conversación, elogió al presidente estadounidense y afirmó que su esposa lo consideraba alguien de “buen corazón”. Dijo que la culpa de las muertes de civiles era de Hamás y aseguró que la población en Gaza quiere ser transferida a otro país, lo que ignora la mala recepción que ha tenido la población palestina sobre esta propuesta, la cual ha sido repetida a lo largo de los procesos de negociación.

El primer ministro también enfatizó en la inexistente responsabilidad de Israel en la hambruna de Gaza. De hecho, omitió que los bloqueos en varias zonas del enclave han impedido la salida de la población, que en su mayoría permanece desplazada, y recalcó que Hamás era quien no permitía su huida.

Para rematar, el dirigente decidió bromear comparando a quienes apoyan a Gaza, específicamente mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ+, con “pollos para KFC”. Después de sus respuestas en la entrevista, los Nelk Boys le hicieron preguntas ligeras, como cuál es su comida favorita. Al respecto, Netanyahu afirmó que prefería Burger King sobre McDonald’s.

¿Cuál era el fin de la conversación?

El líder afirmó que su razón de estar con los youtubers era “llegar a los jóvenes”. Sin embargo, pareció que cambió la cara de la moneda cuando el programa en que fue entrevistado perdió 10.000 suscriptores en menos de un día. Esto estuvo acompañado de una sección de comentarios colapsada por las críticas: “¡Caramba, esto es una locura! Criminal de guerra. Serás recordado durante siglos por esta entrevista”.

¿Por qué importan las palabras de Netanyahu?

Las afirmaciones del primer ministro sobre su ausencia de responsabilidad en la muerte de niños, mujeres y hombres en Gaza indignó a miles de personas en las redes sociales. El comportamiento del líder abrió paso a recordar que el Ministerio de Sanidad de Palestina recalcó este jueves que, desde el 7 de octubre de 2023, día en que comenzó la más reciente guerra entre Israel y Hamás, han muerto más de 59.587 palestinos y que 143.498 han resultado heridos.

A esa tragedia se suma el hecho de que en 2025 han muerto por hambre más palestinos que en dos años de asedio israelí, según lo dio a conocer el Ministerio de Sanidad del enclave. Mientras que el año pasado la desnutrición se cobró la vida de 50 personas, en lo que va de este se sabe que por dicha causa han fallecido 59 individuos.

